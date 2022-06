Elecciones Andalucía 2022: Comienza una campaña electoral decisiva para el rumbo de la política española

La campaña electoral en Andalucía ha dado el pistoletazo de salida y los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía han celebrado actos públicos en los diferentes territorios de la comunidad autónoma.

Este es el punto de partido para unas elecciones que se celebrarán el próximo 19 de junio y que pueden suponer un cambio en el ciclo de la política española. Una victoria con mayoría absoluta de Juanma Moreno puede que el efecto Feijóo siga en aumento de cara a unas elecciones generales.

Por otro lado, la izquierda pierde fuerza y se diluye entre todas las formaciones que se presentan a los comicios, algo que puede pasar factura al candidato socialista Juan Espadas. Un mal resultado del Partido Socialista en Andalucía puede repercutir en el camino de Sánchez en unas futuras elecciones.

Partido Popular: Juanma Moreno pide estar "movilizados, atentos y entusiasmados"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha llamado a la movilización del electorado el próximo 19 de junio para alcanzar la "mayoría suficiente" que persigue, que le permita gobernar en solitario sin compartir el ejecutivo con Vox, y ha pedido que no haya un exceso de confianza.

"Muchos dirán que esto está ganado, que está hecho, que vamos a arrasar. No nos confiemos, no hemos ganado nada, se tiene que ganar una mayoría social; nadie puede quedarse en casa", ha advertido en el acto de apertura de campaña del PP de Andalucía, celebrado en Málaga.

A pesar de los buenos resultados que arrojan todas las encuestas para el PP, ha pedido a los andaluces que no se fíen, que los sondeos "no ganan las elecciones", por lo que "esa mayoría no puede quedarse en casa cuando llegue el 19 de junio". "Tenemos unas ganas de comernos el mundo que no nos para nadie", ha garantizado un motivado Juanma Moreno, quien ha vuelto a pedir ayuda para construir "una mayoría suficiente, serena, esa mayoría que no chilla, que quiere progresar en paz, serenidad, con calma, esa mayoría que se parece a Andalucía" y que puede permitirles gobernar solos.

PSOE: Juan Espadas inicia la carrera por recuperar los votos perdidos y la Junta

El candidato a la Junta del PSOE-A, Juan Espadas, ha arrancado en Jaén, un feudo tradicional de su partido, su carrera por recuperar los votos perdidos en el 2018 y el gobierno de la Junta, para lo que ha hecho un alegato en favor de la participación y contra la abstención el 19-J. En el acto de apertura de campaña, en la escueta plaza de San Juan, al que han asistido unas trescientas personas, el candidato ha estado arropado por la número dos del PSOE, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, por su cabeza lista en la provincia, Ángeles Férriz, y el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes.

Con todas las encuestas en contra y apuntando al triunfo de Juanma Moreno (PP) en Andalucía y Jaén, según el CIS, el candidato y todos los que intervinieron clamaron por la movilización y participación de la ciudadanía para arrebatar en la urnas el gobierno de la Junta a la derecha. El que más ha enfatizado el llamamiento ha sido Espadas, que ha expuesto que el 19-J valdrá la pena porque su partido dará una "lección" al resto de España y "la vuelta" a las encuestas.

Ciudadanos: Juan Marín, a evitar pasar del cortijo del PSOE al del PP en Andalucía

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha abogado hoy, al inicio de su campaña electoral, por darle "la vuelta" a las encuestas porque Andalucía no puede pasar de ser "un cortijo" del PSOE a serlo del PP. Arropado por el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, e incluso los padres de la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, que está en Dublín en una reunión internacional de liberales, Juan Marín ha dado esta tarde en Jerez de la Frontera (Cádiz) el pistoletazo de salida de la campaña electoral.

Allí ha presentado el cartel y el lema de su campaña: "Andalucía, el cambio que funciona". "¿Cuando algo funciona en vuestra vida lo cambiáis?", ha preguntado el líder andaluz de la formación naranja, que ha reivindicado el trabajo que ha hecho su grupo en estos años de gobierno con el PP.

Adelante: Teresa Rodríguez arranca su campaña "más dura" reivindicando el "andalucismo"

La formación de Adelante Andalucía (AA) ha arrancado en Jerez de la Frontera (Cádiz) su campaña electoral "más dura" y con "pocos recursos" para los comicios del 19 de junio y donde reclaman "respeto" para Andalucía.

En un acto público con militantes, la candidata de AA y número uno por la provincia de Cádiz, Teresa Rodríguez, ha reivindicado el andalucismo "a pesar de todo". Rodríguez, que ha estado arropada en Jerez por el número dos por la provincia de Cádiz, José Ignacio García, y medio centenar de militantes y simpatizantes, ha pedido respeto para esta tierra, sus trabajadores del sector agrario e industrial y para su ciudadanía.

Ha reivindicado el "andalucismo" como la vía para alcanzar ese respeto y contra una derecha "que viene de fuera para insultar nuestras costumbres" y otra derecha a la que ha acusado de "desmantelar" los servicios públicos de la comunidad.

Por Andalucía insta a "levantar la cabeza" para "liderar el bloque de progreso"

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha instado este jueves a no centrar el debate de la campaña electoral andaluza en las encuestas y en su lugar "hablar de Andalucía". En un discurso marcado por la defensa de los servicios públicos, ha pedido que durante las próximas dos semanas se diga a aquellos que están desmovilizados "que tienen que levantar la cabeza". "Si todos y todas nos ponemos al compás vamos a liderar el bloque de progreso", ha asegurado.

En su apertura de campaña en Algeciras, la candidata de la confluencia, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, ha subrayado que "mucha gente está desmovilizada porque le están contando lo de las encuestas, les dicen que está todo hecho", al dar como favorito en la victoria al actual presidente y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno.

Vox: Olona "sale a ganar" para que Andalucía sea "foco de esperanza para toda España"

La candidata a la Presidencia de la Junta por Vox, Macarena Olona, ha señalado este jueves por la tarde que su partido "sale a ganar" en las elecciones autonómicas para que Andalucía sea "foco de esperanza para toda España" tras el próximo 19 de junio.

"Vox sale a ganar para que Andalucía gane", ha indicado Olona en un audio remitido a los medios, en que ha reseñado que "arranca por fin la campaña", antes de que esta medianoche asista al inicio oficial de la misma en la Plaza Isabel la Católica, en el centro de la capital de Granada, provincia por la que es cabeza de lista de su formación al 19J.

"Vamos a recorrer cada kilómetro de Andalucía con un mensaje de esperanza, prosperidad, familia y seguridad", ha aseverado Olona, mostrándose confiada en que el resultado de los comicios andaluces convertirán a la comunidad en "foco de esperanza para toda España".