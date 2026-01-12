Zepo Intelligence cierra una ronda seed de 15 millones de dólares para blindar a las organizaciones frente a ciberataques de ingeniería social

Zepo Intelligence, compañía de ciberseguridad especializada en la gestión del riesgo humano, ha anunciado el cierre de una ronda seed de 15 millones de dólares. La operación ha sido liderada por Kibo Ventures, eCAPITAL y TIN Capital, tres de los fondos de inversión con foco en ciberseguridad más destacados en Europa.

La plataforma de Zepo permite a las organizaciones simular ataques reales de ingeniería social impulsados por IA (deepfakes, llamadas, mensajes en diferentes plataformas, o phishing personalizados), identificar vulnerabilidades humanas y reforzar la capacitación de sus equipos en tiempo real, con métricas accionables y entrenamientos adaptados al comportamiento de cada empleado.

A la vanguardia de una nueva era en la seguridad de los espacios de trabajo

La ciberseguridad tradicional, centrada en herramientas aisladas de formación y filtros de correo electrónico, ha quedado obsoleta ante el auge de la IA generativa. Según el World Economic Forum, desde el nacimiento de ChatGPT los ataques de ingeniería social han aumentado un 1.200% , y únicamente en 2024 generaron más de 1 billón de dólares en pérdidas.

Los ataques actuales son hiper personalizados y multi vectoriales, propagándose a través de canales como correo electrónico, llamadas, videoconferencias, WhatsApp u otras plataformas digitales. Están diseñados para engañar a las personas, no solo a los sistemas. Zepo responde a este desafío liderando una categoría nueva en la seguridad de los espacios de trabajo.

"La Inteligencia Artificial ha convertido a la ingeniería social en uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad. La formación tradicional en ciberseguridad no funciona. Nuestro principal objetivo es dotar a las organizaciones de la tecnología y los recursos necesarios para proteger de forma automatizada a sus empleados frente a las amenazas derivadas de la ingeniería social”, explica Antonio Muñoz, fundador y CEO de Zepo Intelligence.

A diferencia de las soluciones tradicionales, la plataforma de Zepo lleva las simulaciones, formaciones, y detección de ataques al siguiente nivel: Por un lado, Zepo permite a las organizaciones simular ataques reales de ingeniería social hiper personalizados y multicanal, capacitando a cada empleado de manera individualizada. Por otro lado, la plataforma identifica cualquier amenaza de ingeniería social al instante, alertando a los empleados y ajustando continuamente sus técnicas de simulación para maximizar la protección.

Todo ello permite proteger a los empleados de forma integral a través de múltiples canales del entorno de trabajo digital, creando una capa de defensa unificada, y proactiva.

Javier Torremocha, co-fundador y Managing Partner de Kibo Ventures comenta que “aunque muchas empresas protegen sus sistemas con soluciones de ciberseguridad, el principal riesgo radica en los ciberataques que sufren sus miles de empleados. Estos ataques, basados en IA, son cada vez más sofisticados y numerosos, lo que requiere herramientas como las que ofrece Zepo. El nivel de sofisticación de las soluciones de Zepo, unido a la simplicidad de uso y el servicio de atención al cliente están conquistando a empresas de primer nivel”.

Talento e ingeniería

El éxito de Zepo radica en su ADN único. La compañía fue fundada por dos ingenieros y emprendedores en serie originarios de Ciudad Real, formados en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo, como Wharton, Harvard, McKinsey, Instituto de Robótica e Inteligencia Artificial Alemán (DFKI), Google y Allianz, entre otras.

Esta fusión de visión estratégica y capacidad técnica ha llevado a Zepo a ser reconocida internacionalmente en tiempo récord: Nombrada por Google como una de las 15 startups de ciberseguridad e IA más innovadoras del mundo en su categoría. Seleccionada por CrowdStrike, NVIDIA y Amazon para participar en Nueva York en una de las aceleradoras de ciberseguridad más prestigiosas del mundo.

Zepo se ha transformado en una organización con equipos repartidos entre Nueva York, Madrid, La Coruña, Tel Aviv, y Ciudad de México, conectando talento local con los principales polos tecnológicos internacionales.

«La ciberseguridad ha sido un foco central de inversión para eCAPITAL durante muchos años», afirma Dirk Seewald, Managing Partner de eCAPITAL. «Siempre hemos respaldado a empresas que abordan desafíos de seguridad críticos con tecnología sólida y equipos visionarios. Zepo destaca por su enfoque impulsado por la inteligencia artificial y su clara comprensión de cómo evolucionan las amenazas modernas. Estamos entusiasmados de apoyar al equipo a medida que escalan su plataforma y se expanden internacionalmente».

Liderando una nueva era en seguridad digital

Con esta inyección de capital, Zepo pone en marcha un ambicioso plan de contratación centrado en atraer al mejor talento en ingeniería de datos e Inteligencia Artificial. “La IA es el núcleo de nuestra plataforma. Para los ingenieros que buscan desarrollar su carrera en la frontera entre la IA y la ciberseguridad, Zepo ofrece el entorno ideal para construir tecnología con impacto global”, explica Enrique Holgado, co-fundador de Zepo.

«TIN Capital lleva diez años invirtiendo en ciberseguridad, apostando por tecnología robusta y grandes equipos. Al observar la rápida evolución de las amenazas, el factor humano sigue siendo uno de los mayores desafíos. Por eso la propuesta de Zepo acierta de pleno y resulta especialmente interesante ante el auge de la IA», comenta Michael Lucassen, Managing Partner de TIN Capital. «Con la aparición de plataformas de seguridad impulsadas por IA y centradas en las personas, vemos que la industria por fin empieza a diseñar soluciones para esta realidad, y Zepo Intelligence está a la vanguardia. Estamos orgullosos de apoyar al equipo de Zepo en su camino de crecimiento y expansión internacional».

Zepo, que ha multiplicado sus ingresos por 5 en el último año trabajando con muchas de las principales empresas españolas, espera con el apoyo del capital europeo consolidar su presencia en Europa y Estados Unidos en los próximos 18 meses, aumentando su plantilla para transformar la forma en que las empresas comprenden y gestionan el riesgo humano en la era digital.