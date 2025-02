Yolanda Díaz firma con los sindicatos la nueva subida del SMI de 1.184 euros al mes

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha presidido esta mañana junto a los sindicatos, CC.OO y UGT, la firma de la nueva subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) acordada con los sindicatos hace unas semanas, sin el concierto de la patronal, que pese haber participado en las negociaciones, no ha suscrito finalmente este nuevo incremento. Así, el Consejo de Ministros aprobará este martes, con carácter retroactivo de 1 de enero de 2025, la nueva subida del SMI hasta los 1.184 euros, supone un incremento del 4,4%, o lo que es lo mismo 50 euros más al mes divididos en catorce pagos, que en el conjunto del año se verán reflejados en 700 euros más para aquellas rentas más bajas.

La ministra de Trabajo ha hecho una radiografía de los potenciales beneficiarios de esta nueva subida del SMI, aproximadamente dos millones y medio de personas, siendo las mujeres y los jóvenes, los más favorecidos, y es que ha recordado Yolanda Díaz que de estos 2’5 millones de personas que perciben el SMI, dos de cada tres son mujeres, algo que demuestra que “la brecha de género existe”. Por sectores, los que perciben en mayor número el SMI, son la agricultura (un 31%) y el sector servicios (un 14,3%).

Pese a no suscribir este acuerdo, Yolanda Díaz, como ya hizo tras comunicar el pacto alcanzado con los sindicatos, ha reiterado a la patronal española las aportaciones realizadas durante el proceso de negociación; “volvieron al redil” ha dicho la ministra de Trabajo, a cuenta de las críticas que ha hecho en más de una ocasión, sobre todo a la CEOE, por estar más del lado del PP y responder a intereses políticos, que del diálogo social.

Y es que la vicepresidenta segunda del Gobierno considera que con este acuerdo “hoy todos los salarios mejoran” pero especialmente los salarios medios y los más bajos y ha añadido que a “España le sienta muy bien la subida del salario mínimo, es el traje que mejor le queda a nuestro país”. Díaz ha aprovechado esta cita para responder a las críticas de aquellos que no ven viable una subida del SMI, porque supone un incremento de los costes salariales, diciendo que posiblemente haya llegado el momento de “poner el énfasis no en el SMI, sino en los salarios excesivos de algunos de los Consejos de Administración de nuestro país”.

CC.OO y UGT reclaman una recaudación progresiva del IRPF

Una de las cuestiones que ha quedado por resolver en esta nueva subida del SMI, es si se mantendrá el criterio que prevalía hasta ahora, por el que las rentas más bajas que percibían el SMI, quedaban exentas de tributar en el IRPF. La ministra de Trabajo recordaba hace unos días, que su posición siempre ha sido la mismo, mantener este criterio y que en este caso, se trata de una competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda, que es de quien depende aplicar o no esta norma. No dejó pasar Yolanda Díaz la oportunidad para reprochar al PSOE haber cambiado de postura en esta ocasión, al no haber desvelado el ministerio que dirige Maria Jesús Montero, si finalmente estas rentas quedarán exentas o no del IRPF.

Una cuestión que esta mañana han recordado los dirigentes sindicales durante el acto de firma de la subida del SMI. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que él es contrario a las bajadas de impuestos, pero que sin embargo, está favor de que se aplique un IRPF progresivo; “lo que estamos planteando es que se mantenga la misma situación que tenía una persona que cobraba el SMI en 2024” y ha añadido que bajo su punto de vista, la progresividad del sistema impositivo acaba por castigar a los que menos tienen. Álvarez se ha permitido recomendar al Gobierno que si quiere recaudar más impuestos aborde lo que supondría tener en cuenta las horas extraordinarias, porque “situar a día de hoy esas horas extras en el circuito de la legalidad, no es tan complejo, es cuestión de voluntad política”.

Por su parte, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha reconocido que no es positivo una injerencia de la legislación en la negociación colectiva, sin embargo, ha dicho Sordo, “la mejor manera de que no haya una injerencia de la legislación laboral en la negociación colectiva es hacer las cosas que hay que hacer en el marco de la negociación colectiva” y ha recordado que en el 2018, los sindicatos y la patronal suscribieron un acuerdo en el contexto de la negociación colectiva que situaba el salario mínimo de convenio para el año 2020 por lo menos en 14.000 euros anuales.

“Si ese acuerdo se hubiera cumplido en todos los acuerdos colectivos, y desde el 2020 hasta aquí, simplemente los salarios se hubieran revalorizado con la inflación, la afectación de esta subida del SMI hoy sería marginal” ha explicado Sordo, quien en este sentido, ha reclamado a los empresarios que “se pongan las pilas” y que den salida a todos aquellos acuerdos que se han negociado. Por eso ha concluido el secretario general de CC.OO que el gran reto que tienen por delante en estos momentos, es trasladar las mejores salariales al conjunto de la negociación colectiva, porque es la mejor manera de redistribuir la renta y la riqueza que genera España.