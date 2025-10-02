Yolanda Díaz estalla contra Uber: "No va a tomar el pelo al Gobierno de España"

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha realizado unas contundentes declaraciones contra le empresa de transporte y servicio de reparto de comida a domicilio Uber durante la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', manifestando la firme intención del Gobierno de intensificar la vigilancia y la exigencia legal a las plataformas digitales de este estilo.

El Ejecutivo centra la acusación en el uso de falsos autónomos por parte de Uber Eats, tras haber aprobado y reformado la legislación pertinente (la Ley Rider y el propio Código Penal) para garantizar los derechos laborales de los repartidores en plataformas digitales, conocidos como "riders".

Contexto de la ley y los conflictos anteriores

En 2021, tras la presión de sindicatos y patronal, el Gobierno impuso la obligación de que los "riders" sean contratados como asalariados y no como autónomos. Díaz recordó que ya actuaron contra Glovo por el mismo motivo y que Uber Eats será el siguiente objetivo si no modifica su modelo.

La empresa, por su parte, asegura cumplir la normativa vigente, aunque el Ministerio de Trabajo ha abierto investigaciones y anuncia posibles acciones legales, incluso penales, si persiste el modelo de falsos autónomos.

Respuesta de Uber Eats y situación actual

Según un portavoz de la compañía, Uber Eats afirma operar conforme a la normativa española y colaborará con las autoridades. Sin embargo, según Díaz, ninguna multinacional puede pretender situarse por encima de la ley ni esquivar controles, reiterando que tomarán todas las medidas necesarias hasta lograr el cumplimiento total de la normativa nacional.

Impacto y próximos pasos

Este choque eleva la tensión entre grandes plataformas digitales y el Gobierno, con la expectativa de que la Inspección de Trabajo presente sanciones y medidas ejemplares si se demuestran los incumplimientos. El mensaje institucional es claro: el Ejecutivo español considera prioritaria la protección de los trabajadores, y no tolerará prácticas fraudulentas en el sector digital del reparto de última milla.