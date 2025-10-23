La visión optimista de Gonzalo Bernardos sobre la vivienda en España: "Una barbaridad de jóvenes podrá comprarse una casa"

La compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, la menor cifra para un mes de agosto desde 2020, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

Los principales portales inmobiliarios con actividad en España han advertido de que tanto la compraventa de viviendas como la firma de hipotecas está desacelerando el ritmo de crecimiento registrado en el último año, debido a la falta de oferta y a los altos precios que se han alcanzado, entre otras razones.

La falta de oferta comienza a notarse

"La falta de oferta de la que adolece el mercado comienza a notarse también en las compraventas y posiblemente los altos precios alcanzados estén provocando también que muchos compradores se retiren del mercado. La imposibilidad de generar nuevas bolsas de vivienda disponible podría provocar que esta tendencia bajista se mantenga en el tiempo", han explicado desde Idealista, en reacción a la publicación del INE.

A pesar de estos datos, la realidad de miles de jóvenes es que cada día que pasa es más difícil comprar una vivienda debido a este alza en los precios, que expulsa del mercado a aquellos que o no tienen un respaldo familiar para aportar la entrada para un piso o no tienen esa capacidad de ahorro debido a los altos precios del alquiler.

Los sueldos están estancados y los precios de los pisos suben (tanto de compraventa como de alquiler). Este es el combo perfecto para que la emancipación sea algo muy lejano para muchas personas en nuestro país.

La visión optimista de Bernardos

Sobre esta situación ha reflexionado el economista Gonzalo Bernardo, que ha analizado el mercado y, contra todo pronóstico debido a la situación actual, ha aportado una visión más optimista de la problemática con la vivienda.

Para él, la clave está en dos aspectos: la bajada de tipos de interés y la disposición cada vez mayor de los bancos a conceder créditos hipotecarios. Todo esto supondrá un cambio de ciclo que permitirá que muchos jóvenes sí que puedan adquirir una vivienda en propiedad.

"Rentabilidades apoteósicas"

Para Bernardo, los bancos quieren ganar más que el año anterior y, por ello, debido a los bajos tipos de interés, se ven en la necesidad de prestar más dinero. Por lo que jóvenes que probablemente recibieran un 'no' por parte de las entidades en 2023, ahora sí que puedan recibir un 'sí': "Hay una barbaridad de jóvenes que van a poder comprar vivienda en 2025. El mercado del alquiler está en absoluta ebullición".

En su opinión, si después de adquirir una vivienda, los jóvenes deciden venderla, por ejemplo, en cinco años, puedan incluso sacar rentabilidad: "Si te endeudas mucho para comprar una vivienda, puedes conseguir rentabilidades anuales del 25% o 30%".