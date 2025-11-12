Vigo se convierte en capital mundial del pensamiento económico con la llegada del Global Summit 2025

Vigo vuelve a situarse en el mapa internacional del conocimiento y la innovación. La ciudad acoge los días 12 y 13 de noviembre la segunda edición del Vigo Global Summit, el congreso económico internacional impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que este año reúne a algunas de las voces más influyentes del pensamiento global. Vigo se sitúa así como uno de los polos de referencia en el sur de Europa para el diálogo económico y geopolítico.

Tras el éxito de su primera edición, que contó con expertos de máximo nivel y una amplia repercusión institucional y empresarial, el encuentro vuelve en 2025 con una agenda diseñada para interpretar el momento económico actual y anticipar la próxima década de transformaciones, y una estructura renovada, con una mayor ambición internacional y un enfoque centrado en los grandes debates del futuro.

Dos jornadas para entender el mundo que viene

El congreso se articula en torno a dos grandes ejes que marcarán el futuro inmediato de la economía global:

12 de noviembre: Geopolítica y geoeconomía ante un tablero mundial en cambio

La primera jornada aborda cómo los conflictos bélicos, las tensiones entre potencias y la reconfiguración de las cadenas de valor están alterando el equilibrio global. Temas como el ascenso de Asia, el papel de China, la reconstrucción de Europa en un contexto de guerra prolongada, la crisis energética o la emergencia climática estarán en el centro del debate.

Expertos de reconocido prestigio como Alicia García-Herrero, economista jefa para Asia-Pacífico en Natixis, Brian Wong, analista político especializado en China, o María Lorca-Susino, economista y colaboradora de CNN, ofrecen un análisis clave sobre cómo estos cambios afectan directamente a empresas, gobiernos y ciudadanos.

13 de noviembre: Economía digital, inteligencia artificial y futuro del trabajo

La segunda jornada pone el foco en la revolución tecnológica que está redefiniendo la productividad, el liderazgo y la organización del trabajo. La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización serán protagonistas en un contexto donde innovar y adaptarse es más necesario que nunca.

El economista turco-estadounidense Daron Acemoğlu, Premio Nobel de Economía 2024, es uno de los ponentes centrales, y analizará cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar la productividad, pero también generar desigualdad si no se aplican de manera responsable y centrada en las personas.

Dos Premios Nobel para una cita de referencia internacional

El programa de esta edición cuenta con dos figuras de prestigio mundial:

Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021 y símbolo del periodismo independiente. Es el protagonista de la primera jornada con la conferencia “Voces y libertad en la era de las nuevas potencias”, en la que reflexionará sobre información, paz y democracia en un escenario global tensionado.

Dmitry Muratov | Vigo Global Summit

Daron Acemoğlu, Premio Nobel de Economía 2024 y una de las voces más influyentes del pensamiento económico contemporáneo. Encabezará la jornada dedicada a la economía digital y el impacto de la IA en la estructura del empleo.

Daron Acemoglu | Vigo Global Summit

Vigo, polo internacional de innovación y talento

El Consorcio de la Zona Franca quiere que Vigo no sea únicamente sede de un congreso, sino un centro de reflexión estratégica con impacto real en el desarrollo económico gallego. El Summit se enmarca en una apuesta más amplia para situar a Vigo a la vanguardia de la economía tecnológica: desde el VgoTIC Global Hub a las aceleradoras de alta tecnología, la planta de chips fotónicos SPARC o los nuevos hubs especializados en movilidad, aeroespacial o biotecnología.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, destaca que “solo las ciudades que apuestan por el conocimiento y la cooperación internacional estarán preparadas para afrontar los cambios de época”, y subraya la importancia de alinear a instituciones, empresas y ciudadanía con los desafíos de la próxima década.

La edición de 2025 da un paso más con la incorporación de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) como entidad colaboradora, reforzando así la conexión del congreso con el tejido empresarial. Stellantis & You se suma como vehículo oficial del encuentro.

El Summit está dirigido a líderes empresariales, instituciones públicas, investigadores, emprendedores, estudiantes y ciudadanos interesados en comprender los grandes cambios que marcarán el futuro económico.

Una cita estratégica para entender el futuro

Con una veintena de ponentes de máximo nivel y una agenda conectada a los principales debates internacionales, el Vigo Global Summit 2025 aspira a consolidarse como un foro imprescindible de pensamiento económico en Europa.