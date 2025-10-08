Viajes del Imserso 2025/2026: los destinos más demandados y cómo conseguir el que quieres

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ya ha puesto a la venta los viajes del Programa de Turismo de la temporada 2025-2026. En total se ha puesto a disposición de las personas beneficiarias 879.213 plazas. Este año el Imserso ha incluido dos novedades sustanciales: 7.447 plazas tendrán una tarifa reducida de 50 euros y quienes lo deseen podrán llevar a sus mascotas consigo siempre que no superen los 10 kilogramos de peso.

¿Cuáles son los destinos más demandados?

Si se atiende al criterio de plazas destinadas para cada una de las costas. Del total de 879.213 plazas, se han reservado a las costas peninsulares, 440.284 plazas, lo que las convierten en los destinos más deseados por los beneficiarios de este tipo de tarifas. Por tanto, comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia serán las que más viajeros concentren. Según la página web del Imserso, las dos opciones que hay para veranear en estas zonas son las estancias de ocho o 10 días y los precios variarán dependiendo de si es temporada alta o baja.

En segundo plano, quedan las costas insulares de Baleares y Canarias, a las que se han destinado un total de 228.142 plazas. De igual forma, las opciones de estancia en estos destinos son de entre ocho y diez días, aunque lo que varía es la opción del transporte. También varía el precio en función de la época del año.

No obstante, tampoco se quedan atrás las opciones de turismo de escapada, a las que se les han reservado un total de 210.787 plazas. En este caso, las estancias variarán entre los cuatro y seis días, con los siguientes tipos de viajes: circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades de Ceuta y Melilla.

¿Cómo consigues el que quieres?

Cabe destacar que todas las personas que apliquen ahora a los viajes del Imserso deben haberse registrado entre el 1 y el 23 de julio de 2025en el caso de ser nuevo participante. Para ello te tendrás que haber dado de alta en la página web de la institución y haber presentado todos los documentos requeridos, tales como el DNI o el certificado de pensionista.

Superado este paso, y teniendo en cuenta la comunidad en la que vivas, puesto que la comercialización de los viajes varía en función de la región y si eres preferente o no. Haz la reserva en cuanto puedas y cerciórate de que está bien cumplimentada, es decir, que todos los datos que te otorgan más puntos, como: edad, ingresos actuales, discapacidad, o participaciones anteriores, las tienes bien cumplimentadas.

Además, si tu pensión es baja o te encuentras dentro de uno de los colectivos "vulnerables" presta especial atención a las plazas de 50 euros. Igualmente, utiliza siempre que sea posible los canales telemáticos del Imserso o acude a las agencias autorizadas, para realizar las solicitudes o reservas, evitando fraudes.