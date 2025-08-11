Última subasta de Letras del Tesoro en agosto: calendario y rentabilidad a 12 meses

El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, celebrará este martes 12 de agosto la última subasta de Letras del Estado del mes. En esta ocasión, se ofrecerán títulos a 3 y 9 meses, después de que se haya cancelado la subasta de Bonos y Obligaciones prevista para el 21 de agosto.

Rentabilidades de referencia

Para las Letras a 3 meses, la referencia será el 1,914 % registrado en la puja del pasado 8 de julio, mientras que en las de 9 meses se tomará como referencia el 1,92 %. Estos niveles se sitúan por debajo de los máximos de los últimos años, en línea con la tendencia de moderación en el coste de financiación del Estado.

El 8 de agosto, el Tesoro colocó 4.988,6 millones de euros en Bonos y Obligaciones, logrando reducir el interés de la deuda a largo plazo. Además, el martes anterior se adjudicaron 5.585 millones en Letras a 6 y 12 meses, con rentabilidades que siguen atrayendo el interés de inversores particulares e institucionales.

Balanza del mes

Con estas operaciones, el Tesoro ha conseguido ya 10.576,63 millones de euros en lo que va de mes. La actividad se retomará en septiembre, cuando volverán a celebrarse subastas tanto de deuda a corto como a largo plazo, en un contexto marcado por la evolución de los tipos de interés en la eurozona.