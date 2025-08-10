Turkish Airlines entrará en el accionariado de Air Europa a cambio de 275 millones de euros en préstamo

Turkish Airlines (THY) le otorgará un préstamo de 275 millones de euros a Air Europa, la aerolínea de la familia Hidalgo, por un porcentaje de entre el 26 y 27% de su accionariado. Ambas partes esperan formalizar los contratos en un corto periodo de tiempo. Esta operación se anuncia después de que Lufthansa se retirase de la puja.

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, se ha mostrado "satisfecho" con este acuerdo en una entrevista concedida a la 'Agencia EFE', en la que además se siente aliviado por la operación le ofrece "la tranquilidad de que la aerolínea seguirá adelante y de que España tendrá su propia compañía nacional".

Asimismo, la intención de Hidalgo es que con el préstamo de la compañía turca, "más lo que Air Europa tiene en caja", se cancele el crédito que tiene abierto con Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que contrajo para suavizar el impacto de la caída de la actividad derivada de la pandemia. "El préstamo del ICO ya lo hemos cancelado [150 millones, que se liquidaron en mayo pasado] y ahora queremos hacerlo con el de la SEPI", ha apuntado a 'EFE'.

Además, Hidalgo ha anunciado que no se desprenderá de más acciones de Air Europa, puesto que, a partir de ahora, contará con "dos buenos socios", uno IAG (propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level), con un 20 % del capital, y el otro THY, con un 26 o 27 %. "Son los mejores socios que pudiera tener".

Igualmente, el presidente de Globalia -sociedad propietaria del 80% de la aerolínea española- ha concedido esta entrevista a la 'Agencia EFE' después de que hace unos días la empresa turca manifestase sus intenciones en la bolsa de Estambul.

El crédito con la SEPI

El presidente de Air Europa estima que entre septiembre y noviembre habrá reunido todas las autorizaciones necesarias para poder realizar la operación. "Depende de la agilidad del papeleo", ha señalado, al tiempo que ha explicado que con esa cuantía se pagará a la SEPI.

Igualmente, Hidalgo ha recordado que antes de comenzar las negociaciones con IAG, la empresa estaba valorada en cerca 1.000 millones de euros, de hecho, se llegó a firmar un principio de acuerdo con el grupo hispano-británico por dicho valor en 2019. Depués, llegó la pandemia y "hubo que pasar un trago", ha matizado, al tiempo que ha rememorado como "La covid supuso unas pérdidas para Air Europa de 1.400 millones. Hubo que tirar de un préstamo. Nunca fue un rescate -insiste el presidente de Globalia- se nos concedió un crédito avalado por Globalia".

Aquella época "no fue fácil", ha relatado, pero "pasamos un auténtico calvario y no por una cuestión empresarial, sino por una pandemia que afectó a todo el mundo". De hecho, la pandemia impidió en primera instancia el acuerdo con AIG: "Se rompió, nos abonaron la indemnización correspondiente -75 millones de euros de penalización-, y quedaron todos los compromisos nulos".

A posteriori, las negociaciones se retomaron, pero la oferta de IAG se redujo a 500 millones. Nuevamente, el acuerdo se frustró porque Bruselas impuso ciertas condiciones de venta de rutas que prácticamente anulaban el acuerdo, como explicó el CEO del grupo en el que se integra Iberia, Luis Gallego.

Por otra parte, en los últimos meses se han publicado informaciones relacionadas con operaciones con grandes grupos aéreos como Air France-KLM y Lufthansa, las cuales no fructificaron. "Me satisface personalmente que Air Europa, que es un proyecto muy luchado desde sus inicios, vaya a quedar como una gran empresa cuando yo desaparezca", ha expresado.

Con todo, "habrá una compañía fuerte compitiendo en dos terminales y con dos alianzas. El de Madrid, será el único aeropuerto en el que habrá una compañía con dos alianzas y dos terminales", ha precisado Hidalgo, que ha concluido que "no existe ningún otro en Europa". Además, ha asegurado que "no se despedirá a nadie", a pesar de que ha tenido a buena parte de sus trabajadores en ERTE.