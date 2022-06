Los transportistas de mercancías han decidido no convocar una huelga de momento

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías ha pactado no realizar nuevos paros mientras espera a que el Gobierno "cumpla los compromisos" que acordaron el pasado mes de marzo. Según han dado a conocer en una nota de prensa, publicada este lunes, la asociación que agrupa principalmente a conductores autónomos aguarda la respuesta del Gobierno hasta el 30 de junio.

Las asambleas provinciales celebradas este domingo, muestran que un 45% de los transportistas prefirieron continuar negociando con el Gobierno sin convocar nuevas huelgas, mientras que un 41% se mostró a favor de reactivar los paros a partir del 30 de junio. Un 14% de los votantes se abstuvieron.

Esta asociación convocó la huelga del transporte de mercancías en marzo del año 2022, que finalizó a los 20 días y comprometió las cadenas de suministro. La Plataforma no tiene representación en los órganos de interlocución contra el Gobierno, mientras que el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) sí.

No es un paso atrás

El comunicado explica claramente que el resultado de estas votaciones no es un retroceso, ya que "no debe entenderse bajo ningún concepto como un paso atrás". Alegan que únicamente muestra "la relevancia que la Plataforma se ha ganado en estos últimos meses", y amenazan con una reactivación de la huelga "en cualquier momento" siempre y cuando "la negociación no sea favorable".

La organización va a "aprovechar" la vía de negociación activa como herramienta para exigir al Ejecutivo una "intervención directa" que afecte a "todas las circunstancias de abuso con los operadores de transporte y con todas las entidades que dañen o perjudiquen a los trabajadores de carretera". Entretanto, se dedicarán a presentarse frente a los "clientes de los transportistas, sean operadores o fábricas, para que directamente cambien su política de precios, plazos de pago y trato a los transportistas y conductores que contraten".

La respuesta del Ministerio

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha asegurado que "todos los compromisos" a los que llegaron con el sector del transporte han sido respetados, y estudia una posible aprobación de nuevas medidas ante el encarecimiento de los carburantes.

Tal y como apuntan fuentes del Ministerio, todos los puntos pactados con el CNTC en diciembre del año 2021 y en marzo de 2022 han sido cumplidos. La primera vez existía una amenaza de huelga, mientras que este año la advertencia se cumplió y la Plataforma convocó una suspensión de su actividad durante 20 días.

El Ministerio ha subrayado su promesa de realizar un proyecto de ley que en el que se pueda aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria antes del 31 de julio. Con esto pretenden asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo de este sector. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, sin embargo, ha asegurado que en un principio la fecha prometida ocurriría a finales de junio.