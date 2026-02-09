Los transportistas denuncian que "las carreteras están francamente deterioradas" y no descartan ir a la huelga "si siguen así"

La crisis ferroviaria generada tras el accidente de Adamuz y la posterior huelga del sector que exige mejoras en el mantenimiento de la infraestructura para garantizar la seguridad del transporte no ha afectado especialmente al sector del transporte por carretera, que sigue funcionando con normalidad, pero sí les lleva a recordar también sus reivindicaciones.

El estado de la vía tras el accidente de tren en el que murieron 46 personas, la reducción de la velocidad en la línea de AVE Madrid- Barcelona o los problemas con el cercanías en Cataluña llevan a plantearse si además de las vías del tren también las carreteras podrían tener una falta de mantenimiento.

Por ello le ha preguntado Pepa Gea en Más de uno Madrid al secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, Dulsé Díaz, quién ha reconocido que "las carreteras están francamente deterioradas" y que los transportistas se encuentran un "carril derecho impracticable" y "unas zonas de descanso que no tienen ni los servicios mínimos ni la seguridad adecuada"

Los conductores se encuentran un carril derecho impracticable

Lamenta Díaz que no se dediquen los recursos necesarios para el buen mantenimiento de las carreteras. "Generamos impuestos sólo por combustible de más de 20.000 millones al año, con que se dedicara el 10% estaríamos hablando de vías óptimas", asegura el responsable de esta confederación.

Podrían ir a la huelga

Preguntado sobre su estarían dispuestos a ir a la huelga, Díaz asegura que su voluntad es seguir negociando, pero no descartan movilizaciones e incluso ir a la huelga si las carreteras siguen así ya que se trata de un sector que es el "verdadero motor" de la economía.

Díaz también ha llamado la atención sobre el problema de falta de mano de obra que tienen, asegura que "faltan conductores sobre todo para el tráfico internacional" y que se están poniendo en marcha medidas para mejorar las condiciones en un momento en el que la conciliación es importate.