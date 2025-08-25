Todas las ayudas que puedes pedir para el nuevo curso 2025/2026 y cómo solicitarlas

Se acerca la temida cuesta de septiembre y el comienzo del curso escolar trae consigo gastos importantes para muchas familias: libros de texto, material escolar, comedor, transporte o actividades extraescolares. Afortunadamente, existen diversas ayudas públicas y becas que pueden aliviar esta carga económica. Si estás preparando la vuelta al cole, te explicamos qué subvenciones están disponibles y cómo puedes solicitarlas.

Becas para libros y material escolar

Una de las partidas más elevadas en la vuelta al cole es la compra de libros de texto. Las comunidades autónomas ofrecen programas de gratuidad o ayudas directas para adquirirlos.

Cheque-libro o ayudas directas : en algunas Comunidades Autónomas, las familias pueden recibir bonos canjeables en librerías o ayudas económicas en función de su renta.

: en algunas Comunidades Autónomas, las familias pueden recibir bonos canjeables en librerías o ayudas económicas en función de su renta. Préstamo de libros: algunos centros educativos disponen de sistemas de reutilización y socialización de libros, especialmente en primaria y secundaria.

¿Cómo solicitar estas ayudas? Aunque algunas ayudas son directas, otras hay que solicitarlas. Las convocatorias suelen abrirse en junio o julio, y se gestionan a través de los portales educativos de cada Comunidad Autónoma.

Ayudas para comedor escolar

El servicio de comedor supone un gasto mensual importante. Para familias con dificultades económicas, existen becas que cubren parte o la totalidad del coste.

Subvenciones por renta : muchas comunidades ofrecen descuentos del 50% al 100% según el nivel de ingresos.

: muchas comunidades ofrecen descuentos del 50% al 100% según el nivel de ingresos. Ayudas para familias numerosas o monoparentales : suelen tener prioridad en la concesión de becas de comedor.

: suelen tener prioridad en la concesión de becas de comedor. Becas para alumnos con discapacidad: tanto el Ministerio de educación con comunidades y entidades locales facilitan becas para este tipo de alumnado.

¿Cómo solicitarlas? Se tramita directamente en el centro educativo, a través de la plataforma digital de la consejería de educación correspondiente o en la sede electrónica del Ministerio.

Becas de transporte y movilidad

Para estudiantes que deben desplazarse a otros municipios, existen bonificaciones en el transporte público o ayudas para gastos de gasolina.

Abonos gratuitos o reducidos: en algunas regiones, como Cataluña o Galicia, se ofrecen tarjetas de transporte con descuentos para estudiantes.

Ayudas para transporte escolar rural: dirigidas a alumnos de zonas con menos conexiones.

¿Cómo solicitarlo? Suele gestionarse a través de las empresas de transporte o las páginas web de las diputaciones provinciales.

Subvenciones para actividades extraescolares

Las actividades fuera del horario lectivo (deporte, idiomas, música) también pueden recibir apoyo económico.

Bonos municipales: algunos ayuntamientos ofrecen descuentos en actividades organizadas por centros cívicos.

Ayudas para deporte escolar: federaciones y clubes a veces disponen de becas para niños en situación vulnerable.

Para solicitar estas ayudas, consulta en tu ayuntamiento o en la asociación de padres del colegio.

Becas universitarias y de Formación Profesional

Si el curso incluye estudios superiores, además de las respectivas Comunidades Autónomas, el Ministerio de Educación convoca anualmente becas para matrícula, residencia y manutención.

Beca general universitaria : cubre parte de los créditos y ofrece cuantías variables según la renta familiar.

: cubre parte de los créditos y ofrece cuantías variables según la renta familiar. Ayudas para FP: incluyen apoyo para transporte y material didáctico.

Para realizar la solicitud tienes que hacerlo de manera telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, habitualmente durante los meses de marzo o abril.