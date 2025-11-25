Telefónica eleva los despidos en el ERE: se prevé que la cifra total siga aumentando

El expediente de regulación de empleo planteado por Telefónica afecta ya a un total de 5.692 personas después de que a los 5.319 anunciados ayer se haya añadido la ampliación a 140 trabajadores más de su filial Global Solutions y a los 233 trabajadores de Telefónica Innovación Digital.

Se espera que esta tarde se constituya la mesa de negociación de Telefónica S.A, donde se notificará la afectación prevista para esta empresa de la compañía, por lo que se prevé que la cifra total de despidos planteada siga creciendo.

A qué empresas afecta

De momento el ERE afecta a las siguientes empresas de Telefónica

Telefónica de España : 3.649 trabajadores, 41,04 % de la plantilla

: 3.649 trabajadores, 41,04 % de la plantilla Telefónica Móviles : 1.124 trabajadores, 31,34 % de la plantilla

: 1.124 trabajadores, 31,34 % de la plantilla Telefónica Soluciones : 267 trabajadores, el 23,89 % de la plantilla

: 267 trabajadores, el 23,89 % de la plantilla Movistar+ : 279 trabajadores, el 32,45 % de la plantilla

: 279 trabajadores, el 32,45 % de la plantilla Telefónica Global Solutions : 140 trabajadores, el 21,94 % de la plantilla

: 140 trabajadores, el 21,94 % de la plantilla Telefónica Innovación Digital , 233 trabajadores, un 23,46 % de la plantilla

, 233 trabajadores, un 23,46 % de la plantilla Telefónica S.A: está programada para la tarde de este martes una última reunión para constituir la mesa de negociación, donde en principio se notificará también la afectación prevista

Condiciones del último ERE de Telefónica

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

Telefónica prevé ahorrar unos 3.000 millones para 2030

De hecho, el nuevo ERE en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

Los plazos de comunicación del ERE a los sindicatos encajan en tiempos para que el acuerdo sobre el mismo se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual o muy a comienzos de 2026 para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio.

Yolanda Díaz "indecentes" los ERE planteados

El Ministerio de Trabajo y Economía Social considera "indecentes" los ERE planteados por Telefónica y la ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha subrayado este martes que "el dinero público no está para despedir a nadie".

"El dinero público no está para despedir a nadie por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un ERE", ha asegurado Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno estará "encima"

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno estará "encima" del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Telefónica para garantizar que la negociación se lleva a cabo "de la mano de los sindicatos".

"Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica", ha explicado el ministro, quien ha recordado elementos "importantes" para los sindicatos como son "la voluntariedad de acogerse" al ERE y que se "mejoren en la medida de lo posible" las condiciones con respecto a los últimos procesos de regulación en la empresa.

"Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones, se den", ha insistido Cuerpo, quien ha recalcado la importancia de que el proceso de negociación "se lleve de la mano de los sindicatos".