Los talleres notan la falta de miles de profesionales: "No es sexy ser mecánico"

Según datos que facilita la Confederación de Talleres faltarían más de 2.000 profesionales para incorporación inmediata en los talleres y prácticamente cada día, durante el último año se ha contratado a un trabajador para estos establecimientos. Pese a ello no se cubren todas las necesidades del sector, y eso que hay prácticamente paro cero entre los que buscan esta salida profesional. Pero como indica María Ferro, responsable de Recursos humanos de Euromaster, a Onda Cero hay "falta de formación reglada específica, sobre todo en vehículo industrial", a lo que suma "la desconexión entre la oferta formativa y lo que necesitamos nosotros en los centros, junto a la una falta de motivación".

Sin ganas de trabajar en el sector

La patronal de los Talleres afirma que la amplia mayoría de alumnos que eligen la Formación Profesional en automoción lo hace como ultima opción, por hacer algo, pero sin ganas reales de incorporación inmediata en el mercado laboral. No es atractivo trabajar en este sector, ya que creen que "ya no se un sector sexy" le falta la motivación que había antes cuando se quería ser abogado o mecánico, ahora prefieren otros empleos", nos reitera María Ferro. Y a esto se suma que tan solo el 2% del personal es femenino. La mujer no se incorpora a este trabajo y es vital aprovechar el talento femenino rompiendo estereotipos del trabajo en un taller. Trabajo manual sí, nos recuerdan, pero "cada vez mas sofisticado e informatizado".

No sólo en talleres falta personal

Junto a los más de 2.000 trabajadores que se arrastran ya como déficit de personal, hay que sumar también la ausencia de profesionales en otros sectores como el transporte por carretera, donde se cifra la carencia en 15.000 conductores , o la falta de 3.000 profesores de autoescuela o 700.000 profesionales de la construcción.