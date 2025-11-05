La subida salarial que plantea el Gobierno a los funcionarios hasta 2028: cuándo concretarán las cifras

El Gobierno ha trasladado a los sindicatos su intención de establecer un marco plurianual (2026-2028) con incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable para que los empleados públicos "no pierdan poder adquisitivo", aunque aún no se han concretado cifras ni cómo se va a solventar 2025.

En la primera reunión mantenida este miércoles con CCOO, UGT y CSIF no se han puesto aún sobre la mesa cifras concretas de subida, señalan fuentes sindicales, que para este 2025 -en el que los sueldos de los 3,5 millones de empleados públicos siguen congelados- reclaman que haya una subida salarial diferenciada.

"No estamos dispuestos a que sea un año de congelación o subida cero", ha incidido la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.

El encuentro de este miércoles ha servido para descongelar la negociación tras las movilizaciones de los funcionarios de la semana pasada en toda España y ante la amenaza por parte de las organizaciones sindicales de una huelga general en diciembre.

Cuándo concretará el Gobierno de cuánto será el incremento

El secretario Nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha afirmado que el miércoles 19 de noviembre el Ministerio de Función Pública traerá una propuesta económica a la reunión con las organizaciones sindicales, que desde CSIF quieren que al menos corrija el IPC de 2025 y que contemple fondos adicionales tanto para corregir la desigualdad retributivas entre administraciones como para ir recuperando poder adquisitivo

"CSIF valora de manera positiva el inicio del acuerdo pero exigimos que la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año", han traslado desde el sindicato que recuerda que las movilizaciones "dependerán del avance y resultado de la negociación".

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y también contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

Así, en 2022 la subida fija fue del 2 %, más un 1,5 % variable; en 2023, el alza fija fue del 2,5 %, más un 1 % variable; en tanto que para 2024, el incremento fue del 2 %, más otro 0,5 % adicional.

De momento sólo se ha pactado el calendario de reuniones

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han explicado que en este primer encuentro se ha pactado un calendario de reuniones para trabajar en un texto que se lleve a la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas "en cuanto sea posible".

La próxima reunión prevista será el 11 de noviembre y se comenzará por la parte del empleo.

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, ha trasladado también que la intención es que el acuerdo incorpore no solo mejoras retributivas para los empleados públicos, sino también otras medidas organizativas "que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía".

"Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde", ha explicado la secretaria de Estado en declaraciones remitidas a los medios.