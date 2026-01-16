La subida de las pensiones para este 2026 depende de esta votación clave en el Congreso

El Congreso decide sobre las pensiones el próximo 27 de enero. Todos los focos irán hacia la Cámara Baja ese martes, en el que el Pleno vota un real decreto-ley ómnibus que contiene, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones para 2026.

La subida que acordó el pasado Consejo de Ministros del 23 de diciembre fue de un 2,7% más en pensiones contributivas, mientras que las mínimas se incrementarían en más de un 7% y las no contributivas más de un 11%. Esto propicia que las prestaciones medias del sistema pasan a ser de 1.552,30 euros mensuales (571 euros más), mientras que las máximas se mueven en los 3.355,85 euros.

La jugada del Gobierno en este sentido no es nueva, ya que no es la primera vez que el Ejecutivo incluye una medida como el incremento de pensiones dentro de un decreto con más propuestas. En este caso, el decreto ómnibus que se vota el 27 de enero incluye la prórroga del llamado 'escudo social', como la prohibición de desahucios o el corte de suministro para las familias vulnerables.

Así, el incremento de las pensiones depende de la deliberación del Pleno del Congreso del día 27, en el que Pedro Sánchez pone a prueba su mayoría parlamentaria, con Junts en duda por sus reticencias a la moratoria de la prohibición de desahucios. Por otro lado, el PP ya dejó en el aire su sentido del voto al considera que el Ejecutivo vuelve a hacer la "trampa" al mezclar la revalorización de las pensiones con otras "cesiones".

Cuantía de las pensiones: así quedan las prestaciones en 2026

Con dichas subidas, estas serán las cuantías de las pensiones para este año:

Pensiones contributivas

Menos de 65 años con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).

1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año). Menos de 65 años sin cónyuge: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros/año).

875,78 euros/mes (12.261,70 euros/año). Menos de 65 años con cónyuge no a cargo : 827,86 euros/mes (11.590,72 euros/año).

: 827,86 euros/mes (11.590,72 euros/año). 65 años o más con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).

1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año). 65 años o más sin cónyuge : 936,20 euros/mes (13.106,8 euros/año).

: 936,20 euros/mes (13.106,8 euros/año). 65 años con cónyuge no a cargo : 888,7 euros/mes (12.441,5 euros/año).

: 888,7 euros/mes (12.441,5 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge a cargo: 1.884,11 euros/mes (26.377,51 euros/año).

1.884,11 euros/mes (26.377,51 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez sin cónyuge: 1.404,34 euros/mes (19.659,35 euros/año).

1.404,34 euros/mes (19.659,35 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge no a cargo : 1.333,01 euros/mes (18.662,30 euros/año).

: 1.333,01 euros/mes (18.662,30 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y cónyuge a su cargo : 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).

: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y sin cónyuge : 936,22 euros/mes (13.107,38 euros/año).

: 936,22 euros/mes (13.107,38 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y con cónyuge no a cargo: 888,68 euros/mes (12.441,63 euros/año).

888,68 euros/mes (12.441,63 euros/año). Viudedad con cargas familiares : 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).

: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año). Viudedad para mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65% : 936,21 euros/mes (13.106,96 euros/año).

: 936,21 euros/mes (13.106,96 euros/año). Viudedad para personas de entre 60 y 64 años : 875,78 euros/mes (12.261,70 euros /año).

: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros /año). Viudedad para menores de 60 años sin cargas familiares: 709,32 euros/mes (9.930,70 euros/año).

709,32 euros/mes (9.930,70 euros/año). Orfandad si es un único beneficiario : 849,92 euros/mes (11.898,90 euros/año).

: 849,92 euros/mes (11.898,90 euros/año). Orfandad si son varios beneficiarios : 1.433,11 euros/mes (20.058,00 euros/año).

: 1.433,11 euros/mes (20.058,00 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares por beneficiario : 286,41 euros/mes (4.009,70 euros/año).

: 286,41 euros/mes (4.009,70 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares si solo hay un beneficiario y tiene 65 años : 691,68 euros/mes (9.683,40 euros/año).

: 691,68 euros/mes (9.683,40 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares si el único beneficiario tiene menos de 65 años: 651,83 euros/mes (9.125,90 euros/año).

Pensiones no contributivas

Son las que más van a subir en 2026, un 11,34% con respecto a este año. A este grupo pertenecen las de invalidez y de jubilación.

Pensión no contributiva de invalidez : 629,08 euros/mes (8.807,06 euros/año).

: 629,08 euros/mes (8.807,06 euros/año). Pensión no contributiva de invalidez del 25%: 157,27 euros/mes (2.201,77 euros/año).

157,27 euros/mes (2.201,77 euros/año). Pensión no contributiva de invalidez si hay dos beneficiarios en la misma unidad familiar: 534,72 euros/mes (7.486,00 euros/año).

534,72 euros/mes (7.486,00 euros/año). Pensión no contributiva de invalidez si hay tres beneficiarios en la misma unidad familiar : 503,26 euros/mes (7.045,65 euros/año).

: 503,26 euros/mes (7.045,65 euros/año). Pensión no contributiva de jubilación íntegra: 629,08 euros/mes (8.807,06 euros/año)

629,08 euros/mes (8.807,06 euros/año) Pensión no contributiva de jubilación del 25% : 157,27 euros/mes (2.201,77 euros/año).

: 157,27 euros/mes (2.201,77 euros/año). Pensión no contributiva de jubilación, dos beneficiarios en la misma unidad familiar : 534,72 euros/mes (7.486,00 euros/año).

: 534,72 euros/mes (7.486,00 euros/año). Pensión no contributiva de jubilación, tres beneficiarios en la misma unidad familiar: 503,26 euros/mes (7.045,65 euros/año)

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) también va a experimentar un 11,34% de subida, mientras que el complemento para la reducción de brecha de género será de 38,24 euros al mes por hijo, hasta un máximo de cuatro.