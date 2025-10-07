Subasta de Letras del Tesoro: las nuevas rentabilidades a seis y doce meses

La jornada de este martes ha iniciado con el Tesoro Público esperando colocar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses.

El resultado final ha sido la cantidad de 5.632,122 millones de euros, dentro del rango medio previsto. Lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a doce meses por encima del 2%, pero recortando el interés por la referencia a seis meses, según indican los datos publicados por el Banco de España.

Estas cifras reflejan que los inversores siguen mostrando interés en los títulos españoles, ya que la demanda conjunta para esta segunda emisión de octubre ha superado los 9.790,7 millones de euros, aunque sin duplicar lo adjudicado en los mercados.

Nuevas cantidades en letras a seis y doce meses

Hablando de valores concretos, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.812,022 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 3.742,217 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,958%, algo por debajo del 1,976% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a doce meses, el Tesoro ha adjudicado 3.820,1 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 6.048 millones, y la rentabilidad marginal ha subido en este caso desde el 1,996% anterior al 2,021% actual.

De cara a la próxima semana, el Tesoro Público volverá a los mercados de deuda el día 14 con una subasta de letras a tres y nueve meses. A esta subasta le seguirá otra el día 16, de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará el mes.

Financiación para 2025

Por otro lado, el Tesoro Público ha anunciado esta semana un recorte de sus necesidades de financiación en este año de 5.000 millones de euros. Las razones aportadas para su justificación recaen en "la fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Respecto al coste medio de emisión, este se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.

Número de subastas ordinarias previsto

En este 2025, el Tesoro ha mantenido también el objetivo de diversificación de la base inversora y ha seguido apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Por tanto, el Tesoro ha continuado realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.