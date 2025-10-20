"Seguirá siendo un sablazo y un atraco", los autónomos rechazan la subida de cuotas aunque se congelen para los tramos más bajos

El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha criticado que la propuesta planteada este lunes por el Ministerio de Inclusión para los autónomos no avanza en la equiparación de la protección social del colectivo con la de los asalariados.

Amor ha asegurado que congelar para 2026 las cuotas a los autónomos con tramos más bajos es algo "lógico" y que habían pedido. Ahora bien, ha dicho en un mensaje en la red social X que subir la cuota por encima del IPC para el resto de tramos seguirá siendo un "sablazo y un atraco".

ATA rechaza las nuevas cuotas a pesar de la congelación

Además, ha asegurado que esta medida contará con todo su "rechazo". "Supongo que también el rechazo del Congreso", ha resaltado.

En unas declaraciones realizadas a los medios, Lorenzo Amor ha criticado que si el Gobierno quiere que apoyen las tablas tiene que mejorar la protección social del colectivo y resolver los errores que ya habían denunciado en la regularización de cuotas de 2023.

Además, ha señalado que los que dicen que hay que cotizar más para tener más protección social "se equivocan" porque "la protección social es un derecho" y "los autónomos ya cotizan por ingresos reales", mientras que el Gobierno ha incumplido su parte en materia de protección.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos han recalcado que van a ir paso a paso pactando. El presidente de ATA ha criticado también el cese de actividad, que para él sigue siendo un "presunto fraude" puesto que al 60 % de los que cotizan por él y lo solicitan se les deniega.

También se ha referido a que los autónomos no tienen derecho al subsidio para mayores de 52 años, ni al subsidio asistencial para familias monoparentales con niños y en paro, ni a los permisos por lactancia.

UATAE también lo rechaza

"Es absolutamente injusto y no es nada progresivo". "Qué miren a la cara a las personas precarias, mientras estamos viendo como las personas que ganan mucho apenas van a ver incrementada su cotización", han señalado desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores.