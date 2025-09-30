OPA

El Sabadell rechaza la opa del BBVA y aumenta la remuneración a los accionistas

La entidad ha comunicado a la CNMV la decisión y ha explicado que la evolución comercial y financiera en agosto "eran en línea con o mejor" de lo presupuestado.

Nerea Pardillo | Agencias

Madrid |

Banco Sabadell/ Europa Press
Banco Sabadell | Europa Press

El Sabadell ha decidido rechazar la OPA del BBVA por segunda vez, después de reunirse para valorar la última oferta de la entidad vasca, que mejoraba la inicial en un 10% -un título propio por cada 4,8376 acciones del Sabadell-.

Quien se ha desmarcado de esta decisión es el inversor mexicano David Martínez, el mayor accionista individual del banco catalán. Martínez sí va a acudir a la opa del BBVA y está dispuesto a canjear su 3,86% del capital por nuevas acciones del banco comprador, según fuentes próximas al empresario.

La respuesta del Sabadell: mejorar la remuneración al accionista

La respuesta del Sabadell, por su parte, ha sido incrementar el objetivo de remuneración al accionista en 2025, pasando de los 1.300 millones actuales a los 1.450 millones. El consejo ha justificado esa mejora por la "positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital de la entidad",

Además, ha señalado, a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la medida se ha tomado "con el objeto de que los accionistas de Banco Sabadell dispongan de la información más actualizada posible" a la hora de tomar su decisión en relación con dicha la oferta pública de adquisición del BBVA.

El consejo del Sabadell asegura que la evolución comercial y financiera en agosto "eran en línea con o mejor" de lo presupuestado

La entidad ha explicado que esta retribución al accionista se llevará a cabo a través tanto del pago de dividendos en efectivo como de la recompra de acciones y que la composición definitiva se comunicará a cierre del ejercicio. Así, el Consejo de Administración ha aprobado la distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 7 céntimos de euro brutos en efectivo, pagadero el próximo 29 de diciembre.

La entidad ha informado de que la evolución comercial y financiera en agosto "eran en línea con o mejor" de lo presupuestado para el ejercicio: el beneficio neto atribuido hasta el 31 de agosto era de 1.262 millones, un 11% interanual más y una rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE) del 15,1%. El crédito vivo era un 6,4% mayor que un año antes sin tener en cuenta TSB, y los recursos totales de clientes eran un 7,3% más que un año atrás.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer