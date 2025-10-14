El Sabadell desvela que el 2,8% de sus minoristas con acciones en el banco ha aceptado la opa

El Banco Sabadell ha desvelado este martes que el 2,8% de sus accionistas minoristas que tienen sus títulos depositados en el banco ha aceptado la opa de BBVA, lo que representa el 1,1% del capital total.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sabadell ha aportado el dato "con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado", y una vez recibido el número final de aceptaciones tramitadas por clientes de Banco Sabadell en la opa de BBVA.

La han rechazado el 97,2%

El banco catalán ha indicado que los minoristas que tienen depositadas sus acciones en el Banco Sabadell representan el 30,8% del capital y de este porcentaje ha aceptado la opa un 2,8%, que sobre el capital total representa el 1,1%, y la ha rechazado el 97,2%.

Se trata del primer dato de aceptación que se conoce después de que el pasado viernes cerrara el plazo para acudir al canje. El resultado final se conocerá este viernes por parte de la CNMV.

El BBVA condicionó el éxito de la operación a conseguir el 50 % del accionariado de la entidad catalana, aunque, si no lo lograra, podría lanzar otra opa si obtiene el apoyo de más del 30 %, una oferta que tendría que ser obligatoriamente en efectivo.

El lanzamiento de esa segunda opa solo depende de la decisión del consejo de administración del BBVA y, según ha advertido en varias ocasiones su presidente, Carlos Torres, sería al mismo precio que el ofrecido en la primera.

Para determinar el precio de la nueva oferta del BBVA, al ser exclusivamente el de la primera en acciones, habría que traducir su valor a euros, de lo que se encargará la CNMV, como recordó el pasado miércoles, cuando calificó de "mera especulación" las informaciones que sobre el precio se estaban dando.

El supervisor bursátil dará a conocer los criterios para determinar el precio "equitativo", por debajo del cual no se puede situar el que fije el BBVA.

El banco presidido por Carlos Torres ha venido manteniendo que el precio será el mismo que en la primera opa, mientras que el Sabadell ha afirmado que será necesariamente superior.