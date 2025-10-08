Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en los aeropuertos regionales de España para el verano de 2026

El consejero delegado (CEO) de Ryanair, Michael O'Leary ha anunciado que la aerolínea irlandesa va a recortar 1,2 millones de plazas en los aeropuertos regionales de España para el verano de 2026 y va a cerrar todos los vuelos a Asturias. Ha denunciado que Aena "está dañando el turismo y el empleo en estas regiones" y que las tasas son elevadas. "Si las rebaja, volveremos".

En septiembre avanzó este recorte, si bien lo fijó en un millón. Tras la rueda de prensa de esta mañana, ha concretado que serán 200.000 más que se suman a las 800.000 que eliminó el verano pasado en estos aeropuertos y al millón que quitó para el invierno de esta temporada, lo que cifra el recorte total en tres millones entre 2025 y 2026.

En este período de tiempo, Ryanair ha dejado de operar en los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Valladolid, Vigo y Tenerife Norte. El CEO ha argumentado que la compañía quiere crecer en España, pero no en los aeropuertos regionales por las políticas del Ejecutivo español y de Aena.

Reprocha al Gobierno que haya rechazado dos planes de crecimiento

El CEO ha explicado que además de devolver la subida del 6% (0,68 céntimos) en las tasas de 2026 fijadas por Aena, también tendrían que bajar las tasas en los aeropuertos regionales un 50% para fomentar el tráfico en determinados aeropuertos.

Así las cosas, O'Leary ha reprochado al Gobierno su rechazo a los dos planes de crecimiento presentados por la compañía, según los cuales iba a haber un crecimiento del 40% en su tráfico hasta 2030, llegando a los 77 millones de pasajeros al año.

Por otro lado, ha anunciado un incremento de 600.000 asientos en los grandes aeropuertos de Aena como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca y que colocará en ellos los nuevos 25 aviones que recibirá hasta febrero.

Considera que Bustinduy "debería dimitir por su incompetencia"

Aprovechando esta rueda de prensa, Michael O'Leary ha manifestado que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, "debería dimitir" por su incompetencia, tras conocerse que Bruselas ha abierto un expediente sancionador a España por las multas que impuso hace un año a las compañías low cost.

O'Leary ha celebrado esta decisión y ha recordado, al igual que la Comisión Europea, que las leyes españolas deben adaptarse a la legislación comunitaria. Igualmente cree que las multas son "ilegales" y ha criticado el doble sentido del Ejecutivo español de multar por cobrar el equipaje de mano, pero permitir a plataformas como Edreams cobren de más por los billetes.