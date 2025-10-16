Rubén Amón se suma a la rebelión de los autónomos: "¿Te pondrías en huelga si no fuera porque te la haces a ti mismo"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteó el pasado lunes su propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031 que, de aplicarse, dejaría las cuotas en 2026 entre 217,37 y los 796,24 euros al mes.

Esta medida planteada por el Departamento que dirige Elma Saiz ha provocado el rechazo del colectivo expresado en primer lugar por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien señaló que "la propuesta demuestra que el Gobierno vive en una auténtica burbuja".

La oposición a lo que ATA califica como "sablazo" la han ido manifestando no sólo las distintas asociaciones de autónomos y los sectores afectados sino también el PP, Vox y Junts.

Las preguntas de Amón contra la medida

Rubén Amón, como autónomo afectado, ha querido sumarse a la rebelión de los autónomos contra esta medida. Lo ha hecho dedicando íntegramente sus siete preguntas de 'La España que madruga' en 'Más de uno' a denunciar la situación que viven los trabajadores por cuenta propia como él.

El colaborador de Más de uno ha manifestado su queja al preguntar a los autónomos si se pondrían en huelga "si no fuera porque la huelga te la haces a ti mismo". Con cierta ironía se ha cuestionado si el Estado "nos permitirá entregar un ojo, un riñón o una mano a cambio de las cuotas una vez que ya se nos ha usurpado el alma".

Se plantea Amón qué le cuesta más a un autónomo, si "tomarse vacaciones o ponerse enfermo" y plantea si "no debería llamarse a los autónomos autómatas, pasadores de IVA o mártires del Estado".

Se pregunta además "por qué si la vida de los ciudadanos se mide día a día o semana a semana, la del autónomo se mide trimestre a trimestre" o si en verdad se quiere decir que un trabajador por cuenta propia es "un sujeto abandonado a su suerte".