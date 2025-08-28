MOVILIDAD

Renfe suprimirá en septiembre los trenes Avlo entre Madrid y Barcelona

Serán sustituidos por servicios de AVE con las mismas frecuencias y horarios.

Renfe suprimirá en septiembre los Avlo entre Madrid y Barcelona

Renfe sustituirá a partir del próximo 8 de septiembre la oferta de los Avlo que circulan en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por servicios de AVE, "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos".

Los clientes que ya han adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios AVE y mantendrán las mismas condiciones de su viaje, según ha informado este jueves el operador en un comunicado.

En caso de haber adquirido el complemento de selección de asiento en estos servicios Avlo, este se reintegrará al viajero en su totalidad y sin coste adicional.

El operador ha explicado que esta "reorganización se produce después de la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de dicho corredor".

También ha tenido en cuenta que el producto AVE se "adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor".

