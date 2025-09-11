Reino Unido protesta por la futura ley antitabaco en España: "Ya no iremos de vacaciones"

España vuelve a situarse en el centro del debate turístico en el Reino Unido. Esta vez no se trata de las protestas contra el turismo masivo, sino de una medida sanitaria que amenaza con convertirse en un nuevo frente con los visitantes británicos: la futura ley que prohibirá fumar y vapear en espacios al aire libre, incluidas playas, terrazas de bares y restaurantes, estadios y paradas de autobús.

El anteproyecto fue presentado el 9 de septiembre por la ministra de Sanidad, Mónica García, y ya ha generado intensas reacciones en los medios y redes británicas.

Si no puedo fumar, no iré a España

Las críticas más sonoras llegan de turistas del Reino Unido, que consideran la medida un ataque directo a sus vacaciones. En redes sociales abundan los mensajes de rechazo:

"Entonces no iré a España. Iré a otro sitio", advertía un usuario en TikTok.

"Ya no se llevarán mi dinero, Portugal, allá vamos", comentaba otro.

"Prohibir el vapeo no tiene sentido. No hay humo pasivo. Incluso huelen bien", defendía un internauta.

La queja principal gira en torno a la imposibilidad de disfrutar de cigarrillos o vapers en las terrazas y playas, dos de los escenarios favoritos de los británicos en sus vacaciones.

Un apoyo más moderado

Aunque la mayoría de las reacciones desde Reino Unido han sido críticas, también hay voces que aplauden la medida. "Soy fumador y siempre intento molestar lo menos posible. Me parece bien. Fumar es mi problema, no el de los demás", señalaba otro usuario.

Algunos británicos recuerdan que cada vez es más difícil fumar en Reino Unido y ven lógico que España siga un camino similar.

Hostelería española en alerta

Los empresarios de bares y restaurantes han mostrado su rechazo frontal. Alegan que fumar en terrazas es una práctica muy arraigada y que prohibirlo supondría perder clientela. Además, recuerdan que en países como Francia, las terrazas quedaron exentas de la normativa.

Para el sector turístico, que ya ha sufrido este verano las protestas contra el turismo masivo y una caída del 20 % en los ingresos en playas y chiringuitos, la prohibición podría suponer otro duro golpe.

Salud pública vs. turismo

Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad ha defendido la propuesta afirmando que “todo el mundo tiene derecho a respirar aire limpio… y a vivir más tiempo y mejor”. Según datos oficiales, más de 50.000 personas mueren cada año en España por enfermedades relacionadas con el tabaco, mientras que el vapeo entre jóvenes británicos crece a gran velocidad.

El debate está servido: ¿primará la salud pública sobre el atractivo turístico de España? Lo que está claro es que, en Reino Unido, el malestar ya es evidente y amenaza con convertirse en un nuevo motivo de desencuentro entre los turistas y el destino vacacional más popular de los británicos.