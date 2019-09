¿Cuánto vale recuperar el talento que se nos va de España?

Españoles que un día hicieron la maleta por culpa de la crisis o simplemente en busca de reconocimiento y facilidades, es el caso de Rafa y Sara, "decidimos mudarnos a Suiza buscando una experiencia internacional, pero sobre todo mejores condiciones de trabajo, los salarios son más altos y la conciliación es más sencilla", declaran.

6 años ya en Suiza, y sin intenciones de volver, de momento. Aunque la idea de hacerlo siempre está ahí. La intención existe, pero muchos no tienen claro cómo conseguirlo, "creo que hay una falta de comunicación entre las empresas españolas y la gente que está fuera".

Las empresas que podrían hacerles una oferta, tampoco saben dónde encontrarles, lo ha podido constatar el secretario general de migración y emigraciones, Agustín Torres, "hemos estado con grandes empresas del Ibex 35 y algunas de ellas seleccionan puestos directivos a través de Facebook".

Desde hace un año el gobierno trabaja en un Plan estatal de Retorno del Talento, inspirado en otro similar puesto en marcha ya por el gobierno de Castilla La Mancha con buenos resultados. De hecho 300 jóvenes han vuelto a esa región, gracias a ese plan.

A nivel nacional existe voluntad política, pero de nuevo la parálisis institucional amenaza con retrasarlo todo. Mientras nuestros vecinos europeos siguen aprovechando el talento que aquí hemos formado, "se pusieron en contacto con nosotros desde la administración francesa y alemana, alarmados de si es que queríamos que todos los jóvenes retornaran, porque el trabajador español está muy bien formado".

Esta semana nos ha dicho el INE que los salarios han cogido impulso este año pero los que viven fuera insisten, no se trata solo cobrar el sueldo de Berlín Suiza o Nueva York. No se trata solo, de dinero. "No hay ninguna atracción profesional en ningún campo", como Mario, dos millones y medio de españoles estaban inscritos como residentes en el extranjero a principios de este año. Para cuando acabe 2019, si nadie empieza a remediarlo, habrá 100.000 más.