¿A quién perjudican las medidas propuestas por la OMS para erradicar el tabaco?

Del 17 al 22 de noviembre se celebrará en Ginebra la undécima Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, un foro que opera a puerta cerrada y donde se votarán medidas de gran calado sin escrutinio público ni debate parlamentario. La Unión Europea ya ha aceptado las propuestas que se someterán a votación y pretende imponerlas por mayoría cualificada.

Entre las 16 medidas que se debatirán destacan la reducción progresiva del número de estancos, la prohibición de venta a nuevas generaciones, el fin de las ayudas al cultivo de tabaco o la prohibición de filtros, lo que afectaría de lleno a la economía y el empleo en España, según ponen de relieve desde el sector tabaquero.

El cierre de estancos: un golpe directo al comercio legal y al empleo

España cuenta con más de 13.000 estancos, muchos de ellos en zonas rurales. Son negocios familiares que generan más de 32.000 empleos y canalizan más de 9.000 millones de euros al año en impuestos especiales, representando el 5% de los ingresos tributarios del Estado. Su desaparición abriría la puerta al comercio ilícito, como ya ocurre en Francia, donde este tipo de consumo alcanza el 40%.

El fin del cultivo de tabaco: ruina para Extremadura y Canarias

El 98% del cultivo de tabaco en España se concentra en Extremadura, donde es un pilar económico: sostiene a más de 20.000 familias y aporta 91 millones de euros al PIB regional. En Canarias, el tabaco ya ha superado al plátano como principal producto de exportación, generando 250 millones anuales y más de 5.000 empleos. El fin de las ayudas supondría la desaparición del cultivo y un grave proceso de despoblación rural.

La prohibición de filtros: contradicción normativa y riesgo sanitario

Aunque se plantea como una medida medioambiental, la prohibición de los filtros podría tener un efecto contrario al deseado en términos de salud pública, al aumentar la exposición a sustancias tóxicas. Además, contraviene la actual Directiva europea de Plásticos de un Solo Uso, que ya regula los filtros mediante la responsabilidad del productor sin necesidad de prohibirlos.

Aumento del comercio ilícito y caída de la recaudación

Solo en 2024 se consumieron en España 1.400 millones de cigarrillos ilegales, lo que supuso una pérdida fiscal de 263 millones de euros. Las cifras en Francia y Países Bajos son aún más alarmantes, lo que anticipa una tendencia clara si se endurecen las restricciones legales.

Una amenaza al tejido industrial europeo

Más allá del caso español, las medidas podrían debilitar gravemente la competitividad europea, ignorando las recomendaciones del informe Draghi. La industria del tabaco emplea a más de 2,1 millones de personas en la UE y aporta 223.700 millones de euros al PIB, además de generar 112.900 millones en impuestos especiales que financian más de la mitad del gasto en Defensa europeo.