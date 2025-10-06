Por qué los trenes entre Madrid y Barcelona vuelven a estar carísimos

Los usuarios de Renfe que hayan comprado un billete de tren entre Madrid y Barcelona han notado que el precio ha subido en exceso. Esto se debe a que Renfe anunció el pasado a finales de agosto que AVLO dejaría de realizar esta ruta, en concreto el 7 de septiembre fue el último día que un tren de esta marca la hizo.

La supresión de los AVLO se debe problemas técnicos con los trenes Talgo S106, que presentaban problemas en una fisura del bastidor. Renfe aseguró que mantendría "las mismas frecuencias, los mismos horarios y precios competitivos". Sin embargo, un mes después el resultado es que los precios se han encarecido un 40% con respecto al año pasado, según los datos ofrecidos por la plataforma Trainline.

El precio medio actualmente está en 81 euros

Con la desaparición de los AVLO, Ouigo e Iryo también han aprovechado para encarecer sus billetes. Según los datos ofrecidos por Trainline, en septiembre de 2024 el precio medio de un billete entre Madrid y Barcelona era de 58 euros, mientras que en septiembre de 2025, el precio medio ha subido gasta los 81 euros.

En horarios de baja demanda y entre semana, sí pueden encontrarse de manera puntual billetes por debajo de los 50 euros. Sin embargo, los fines de semana es complicado encontrar billetes que cuesten menos de 150 euros. Antes de su eliminación, los AVLO representaban un 15% de la cuota de mercado entre Madrid y Barcelona.

El responsable de Trainline en España, Pedro García, ha reconocido que la eliminación de esta compañía "low cost ha tenido un efecto de contagio en el resto de operadores", porque "dejar a los clientes sin una opción de bajo coste repercute directamente en el precio de los billetes", y asegura que los operadores bajarán los precios y volverán a ser competitivos.

En trayectos en los que hay trenes low cost, los precios han bajado

Cabe destacar que la subida de precios no pasa en otras líneas que sí tienen trenes de bajo coste. Lo que está sucediendo en la línea Madrid-Barcelona contrasta con lo que pasa en otras como las conexiones con Andalucía o Valencia, donde el precio se ha reducido hasta un 29% en algunos trayectos. Además, se han aumentado las frecuencias y los trayectos, tanto directos como pasando por otras localidades.

Trainline también ha ofrecido datos sobre los viajes fuera de España. García ha lamentado que "solo el 47% de los viajeros saben que hay rutas que conectan España con otros países". Aun así, el informe ha señalado que en el último año han aumentado los trayectos un 118% entre Barcelona y Lyon. Esto es porque la ciudad condal es un punto clave en el mapa ferroviario.