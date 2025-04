Qué pensionistas podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros para viajar con el Imserso: los requisitos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha creado una tarifa plana de 50 euros para que determinados pensionistas accedan a los viajes del Imserso y ha reservado más de 7.000 plazas a este precio para garantizar que puedan acceder a estos viajes.

Así lo ha anunciado el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que ha precisado que ha iniciado la tramitación de una nueva licitación para el programa de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el comienzo del procedimiento de contratación en el que el ministerio ha introducido como novedad esa tarifa plana de 50 euros destinada a las pensionistas que cumplan con los requisitos.

A qué pensionistas va destinada esta tarifa plana

El Imserso reservará 7.447 plazas para las personas con pensiones más bajas, esto es las que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación de la Seguridad Social.

Las pensiones no contributivas se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Las pensiones no contributivas pueden ser de jubilación o de invalidez.

El importe actual de las las pensiones no contributivas es de 7.905,80 euros anuales (568,70 euros mensuales en 14 pagas).

Por primera vez, las personas que cumplan estos requisitos y quieran acogerse al plan de viajes del Imserso pagarán una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el destino, siendo el Instituto el que asuma el coste restante del viaje.

El objetivo de Derechos Sociales es "expandir" el derecho a un envejecimiento activo a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean "excluidas".