Qué pasa con Muface tras la vuelta de Adeslas: la fecha límita para los mutualistas

SegurCaixa Adeslas confirmó el pasado 20 de febrero que continuará en el concierto de Muface durante los próximos tres años. Los mutualistas podrán seguir disfrutando de los servicios de la aseguradora privada, al menos, durante el periodo del pliego de 2025, 2026 y 2027. Aún se espera la respuesta de Asisa y DKV, quienes no tienen claro si continuarán en el concierto, especialmente la empresa con matriz alemana. También había interés por parte de Mapfre y Sanitas, pero no se ha confirmado nada por el momento.

Con la confirmación de Adeslas, los mutualistas que tengan contratado el servicio de Muface con la aseguradora de salud que pertenece a La Caixa podrán seguir disfrutando de los servicios de esta hasta 2027. Para la confirmación definitiva de la aseguradora, el Gobierno ha tenido que ampliar el presupuesto del concierto de Muface hasta los 4.800 millones de euros y aumentar la mejora de la prima para las empresas hasta el 41%.

Sin embargo, al ser SegurCaixa Adeslas la única empresa en presentarse al concierto para 2025, 2026 y 2027, el resto de mutualistas tendrán que seguir esperando.

¿Qué opciones tienen los mutualistas con la situación actual?

Si la situación se mantiene como hasta ahora, los funcionarios que deseen mantener el servicio de Muface tendrán que optar por Adeslas. Los usuarios que ya tengan el servicio con la empresa propiedad de La Caixa no tendrían que hacer ningún cambio, mientras que los que estén asegurados con otras compañías deberán cambiarse a Adeslas. Si finalmente alguna otra empresa se presentase al concierto, los mutualistas podrían decidir entre esta nueva incorporación o Adeslas. Para hacer el cambio, basta con entrar en la web de Muface y seleccionar la opción "cambio de compañía". También se puede solicitar rellenando el documento de cambio y presentándolo en una oficina de Muface.

No obstante, hay una segunda opción: los mutualistas pueden decidir no cambiarse de compañía y pasar al servicio público de salud. En este caso, no necesitarían hacer ningún cambio de aseguradora.

¿Cuál es la fecha límite para saber la decisión?

La fecha límite para que se cumpla el plazo actual de la licitación es el 4 de marzo. Si ninguna aseguradora más se presenta al concierto, Muface quedaría con Adeslas como única aseguradora. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que Asisa y DKV decidan continuar, o de que Mapfre y Sanitas se sumen nuevamente a Muface.