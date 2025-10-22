Qué pasa con los huevos: por qué ha subido su precio hasta un 26% en octubre

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado a principios del mes de octubre que los huevos han subido un 26% en algunas de las grandes cadenas de distribución. De hecho, es el alimento que más se ha encarecido en el último año, según un estudio realizado por la misma asociación.

Facua ha analizado cómo han evolucionado el precio de 62 tipos de huevos de diferentes tamaños, marcas y formatos y el resultado es sorprendente: el precio de los huevos se ha encarecido un 12,5% en las últimas semanas. El supermercado que más ha subido es Mercadona con un 17,4% de media, seguido de Lidl (16,8%), Eroski (16,2%), Aldi (16,1%), Día (15%) y Carrefour (11,3%).

La asociación, además, ha desvelado que Mercadona subió el pasado 6 de octubre el precio de todos los huevos que tiene a la venta. Y solo unos días después, el resto de cadenas aplicaron subidas similares a las de la cadena de Juan Roig para que los precios de determinados packs sigan siendo iguales en todas.

Es el alimento con mayor subida interanual

Los huevos también son el alimento con mayor subida interanual. Facua ha realizado una comparativa de precios entre una veintena de productos básicos, como los limones, las cebollas, las manzanas o el aceite de girasol. Según los resultados del estudio, los huevos han subido de precio en el último año un 31% de media.

Las frutas son otros de los alimentos que más han encarecido su precio. Por ejemplo, los limones son el segundo producto básico de la cesta de la compra que más se ha encarecido, ya que actualmente cuestan un 22,4% más que hace un año. Las peras de conferencia siguen el ranking con una subida del 18,6%, mientras que las manzanas golden un 8,9% y las uvas blancas sin pepitas se han disparado un 16,1%.

Asimismo, han sufrido una subida considerable las cebollas (16,1%), los ajos (10,2%), el aceite de girasol (9,7%) o el brick de leche entera, un 5,7% más caro en el mismo período hace un año.

En 2024 se consumieron 420 millones de kilos de huevos

Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y agosto la subida del precio del huevo fue de un 15,7% y solo en el mes de agosto la subida fue de 17,8% respecto a julio.

En 2024, los huevos fueron uno de los alimentos más consumidos. De hecho, se batió un récord, ya que se comieron 420 millones de kilos, lo que equivale a nueve kilos por persona y casi un huevo al día por hogar. En comparación con 2023 supuso un aumento del 1,6%.

Asimismo, España es el tercer puesto como país productor de huevos dentro de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Polonia. Nuestro país produjo 1.169 millones de docenas de huevos con una facturación de 2.130 millones de euros, lo que equivale al 7,8% del valor de la producción ganadera y el 3,2% de la producción agraria.