Por qué Hacienda todavía no me ha devuelto el dinero de la renta: estos pueden ser los motivos

Aunque lo habitual es que la Agencia Tributaria comience a realizar los ingresos a los pocos días del inicio de la campaña, en algunos casos, el proceso puede alargarse más de lo esperado. Si ya has presentado la declaración de la Renta y te ha salido a devolver, pero aún no has recibido el ingreso en tu cuenta, es normal preguntarse si hay algún problema o si se trata simplemente de una demora dentro de los plazos previstos.

¿Cuándo empieza Hacienda a devolver el dinero?

Generalmente, las devoluciones empiezan a procesarse a partir de los dos días siguientes al arranque de la campaña, y si el resultado es negativo (a devolver), lo habitual es que el ingreso llegue pronto. Sin embargo, esto no es una garantía y no siempre se cumple tan rápidamente.

La Agencia Tributaria dispone de hasta seis meses para efectuar el ingreso correspondiente. Este plazo se cuenta desde el final del periodo de presentación de la declaración. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de devoluciones de cuantía elevada, la revisión puede llevar más tiempo debido a las comprobaciones que realiza el fisco para asegurarse de que todo es correcto.

La causa más frecuente por la que puede retrasarse suele ser que Hacienda esté verificando ciertos datos de la declaración, especialmente si hay discrepancias respecto a la información que tiene en sus bases de datos. Esto no significa necesariamente que haya un problema, pero sí que puede ralentizar el proceso.

Comprobar el estado del pago

Aunque no hay forma de acelerar el trámite, sí es posible consultar el estado de la devolución a través de la página web o la app de la Agencia Tributaria. Para acceder, se puede usar el certificado digital, la Cl@ve PIN o el número de referencia.

Entre los mensajes que pueden aparecer al hacer la consulta están:

“Su declaración se está tramitando”: Hacienda ha recibido la declaración, pero aún no ha comenzado la revisión.

“Su declaración está siendo comprobada”: Se están revisando los datos para confirmar que todo es correcto.

“Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria”: La revisión ha terminado y solo falta que se autorice el ingreso del dinero.

En cualquier caso, lo mejor es tener paciencia. Ya que si no hay incidencias, el ingreso llegará sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.