De qué depende la próxima subida de salario de los funcionarios: el Gobierno explica por qué "se ha retrasado"

Los sindicatos llevan meses solicitando al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que convoque una nueva mesa de negociación que permita la firma de un nuevo Acuerdo Marco para regular, entre otras cuestiones, la subida salarial de los funcionarios. Sin embargo, el ministro Óscar López ha condicionado las negociaciones al desbloqueo de las "cifras de los presupuestos" y ha reconocido que esto "se ha retrasado". Tanto es así que el plazo para presentar las nuevas cuenta concluía el 30 de septiembre y todo hace prever que se volverán a prorrogar.

De esta manera, el titular de Transformación Digital ha expresado en una entrevista concedida a RTVE que tienen que "desbloquear las cifras de los presupuestos para hablar con los sindicatos". Sin embargo, ha recordado que el actual Ejecutivo siempre ha llegado a acuerdos con estas organizaciones y que en esta ocasión no será menos.

¿Qué reclaman los sindicatos y cuál ha sido su respuesta?

Las organizaciones que representan a los trabajadores llevan un año reclamando la mesa de negociación, puesto que la última se firmó en 2022 y tenía vigencia hasta 2024. Y en ella se deben atar los flecos que permitan establecer los incrementos de las partes fijas de los salarios de los funcionarios, así como las partes variables en función del PIB y el IPC.

No obstante, después de que se hicieran públicas las declaraciones de López, CISF publicó un comentario en su perfil de la red social X en el que tachó las explicaciones de López de ser "una excusa inaceptable". Ya que entienden que los salarios del personal público pueden incrementarse aún teniendo las cuentas prorrogadas.

Por este motivo, han acusado al Gobierno de usarles como "rehenes y moneda de cambio" en sus negociaciones parlamentarias. "Exigimos un poco más de respeto y negociar nuestros salarios como se hace todos los años con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones", ha añadido.

Con todo, CSIF ha instado a "negociar con urgencia" a López y le ha advertido de que de no ser así recurrirán a "medidas de presión y movilizaciones en toda España", con las que pretenden conseguir la jornada salarial de 35 horas, mejoras en las condiciones de la jubilación, el reconocimiento efectivo de la jubilación parcial o el refuerzo de las plantillas.