En qué consiste el registro horario de Yolanda Díaz cuya tramitación urgente ha aprobado el Gobierno

El Consejo de Ministros va a aprobar el trámite legislativo para que el reglamento del control horario se pueda canalizar por la vía de urgencia, después de que hace tres semanas Junts, PP y Vox tumbaran en el Congreso el proyecto de ley de reducción de jornada laboral. En la ley se incluía también la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas o la regulación del derecho a la desconexión.

Si bien, la reforma del control horario es lo único que el ministerio de Trabajo puede aprobar vía reglamento sin pasar por el Congreso. Un día después de la caída de la reducción de la jornada laboral, el departamento dirigido por Yolanda Díaz sacó a consulta pública previa el proyecto. Consideran que con un registro horario "eficaz", incluso podrá rebajarse la jornada más de lo que se iba a conseguir con la reducción a 37,5 horas.

Así va a ser el nuevo registro horario

Según palabras de la ministra Díaz en una valoración remitida a la prensa, el nuevo reglamento va a incluir cinco cambios "clave".

Va a ser "digital y objetivo", es decir, se terminan los "papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida el jefe".

es decir, se terminan los "papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida el jefe". Verificable en tiempo real : los trabajadores apuntarán los tiempos

: los trabajadores apuntarán los tiempos Se registrarán todos los tipos de jornada (ordinaria, extraordinaria, flexible y horas complementarias).

(ordinaria, extraordinaria, flexible y horas complementarias). Acceso inmediato al registr o: cada trabajador, los sindicatos e inspección de trabajo pueden acceder en cada momento.

o: cada trabajador, los sindicatos e inspección de trabajo pueden acceder en cada momento. No se podrán modificar los datos indicados por el trabajador sin su consentimiento.

"Cuando más transparente, más ojos para vigilar que nadie se salte la ley", ha dicho la ministra. La Inspección de Trabajo "con un solo click podrá saber si se cumplen las jornadas, si cada hora extra está pagada o descansada y si no es así, la inspección multará a la empresa".

Captura de pantalla de una publicación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la plataforma Bluesky | Onda Cero

Una de las medidas que no va a ser aprobada, porque es necesario que pase primero por el Congreso de los Diputados, es el aumento de las sanciones cuando se incumpla la jornada. El texto contemplaba multas de hasta 10.000 euros y serían aplicables por cada trabajador con el que se hubiera incumplido la normativa y no por empresa como actualmente.

La ministra ha aprovechado para dedicarle unas palabras al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al que esta semana ha visto "muy preocupado" por la intención de Trabajo de controlar el horario. "Nos han acusado de cosas muy graves". El presidente de la patronal puso de ejemplo al tenista Carlos Alcaraz a la hora de hablar de "cultura de esfuerzo".