El presidente de Mercadona defiende que pagar impuestos es bueno y señala que "el problema no es pagar mucho, es cómo se gestiona"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha defendido el pago de los impuestos, una acción que ha calificado de "muy buena" y ha puesto el foco del problema en "cómo se gestiona" este dinero. Estas declaraciones olas ha pronunciado en el marco del Congreso AECOC Gran Consumo, que se celebra precisamente en el Roig Arena de Valencia.

"Todos tenemos que pagar impuestos, es una cosa muy buena y muy sana y hay que estar orgullosos", ha expresado el empresario. Por ello, a pesar de las críticas procedentes de determinados sectores de la sociedad que afirman que se pagan muchos impuestos, para Roig el problema es "cómo se gestiona este dinero".

Ha defendido el papel de los empresarios, porque "somos los que movemos el mundo", ya que crean empleo y riqueza. Por eso, "si hay riqueza y empleo y sabemos gestionarla, hay bienestar". Ahora bien, esa riqueza "hay que saber gestionarla y eso ya no nos toca a nosotros". "A nosotros nos toca exigir que se gestione bien", ha puntualizado.

Los beneficios no pueden ser el principal propósito de una empresa, no es saludable

En su intervención ha defendido que "tener beneficios es indispensable" en las empresas, pero que no pueden ser "el principal propósito", porque "no es saludable". "Ganar dinero es necesario y obligatorio", ha sentenciado el empresario valenciano.

El dueño de Mercadona, además, ha hablado sobre lo que en Mercadona se denomina "los cinco componentes": satisfacer al trabajador, el cliente, el proveedor, el capital y la sociedad. Por ello, si no se les "satisface" de una forma u otra, "la empresa no funciona". Desde Mercadona, ha asegurado, cuando toman una decisión, piensan en si satisfacerá a los cinco elementos.

El cliente es el faro, tiene poder sobre la vida y la muerte de una empresa

Roig también ha hablado sobre el papel del cliente, que es "el faro", porque tiene "poder sobre la vida y la muerte de una empresa". Asimismo, se ha mostrado "muy orgulloso" de los casi 120.000 trabajadores de Mercadona y ha comentado que a un trabajador hau que "cuidarlo muy bien", porque un empleado "no es solo manos, es corazón y cerebro".

"Las manos puedes comprarlas, el corazón y cerebro necesitas que se sienta bien tratado como ser humano, y bien tratado no es hacer lo que el trabajador quiera, sino lo que el trabajador necesita", ha concluido. El presidente de Mercadona ha hablado sobre los objetivos de la marca a futuro, que busca "continuar cumpliendo con el trabajo de ser totaler radical", lo que significa "hacer que el cliente acierte" con "una gran calidad y surtido eficaz", en lugar de dar muchas opciones al consumidor.

También ha hablado sobre la oferta de Mercadona 'Listo para Comer', que quieren "ampliar" y ha comparado la época actual, en la que hay "muchísima más tecnología para que el cliente no se cocine en su casa". "Queremos ser una empresa que satisfaga a estos cinco a la vez de forma continuada", ha sentenciado.