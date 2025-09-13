El presidente del BBVA sobre la opa: "Va a salir. Sabadell ha tenido una revalorización enorme"

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha concedido una entrevista a El Mundo un día después de que el consejo de administración del Banco Sabadell rechazara la opa del BBVA. El presidente ha criticado la decisión y ha asegurado que "va a salir". "El Sabadell está cotizando en máximos y ha tenido una revalorización enorme desde que BBVA presentó su propuesta".

Además, Torres ha advertido de que si no sale adelante, "la cotización del Sabadell sufrirá una caída relevante en Bolsa". Asimismo, ha aseverado que la oferta del BBVA es "la valoración más atractiva que Banco Sabadell ha tenido en más de 10 años", por ello ha pedido a los accionistas que se pregunten "si esta valoración se puede alcanzar siguiendo en solitario".

Ha destacado la abstención del consejero David Martínez, la cual ha calificado de "llamativa". Según Torres, con esta decisión, Martínez "se juega más que el resto del consejo" porque es un consejero dominical, "tiene una participación significativa".

Por otro lado, en una entrevista en ABC, ha explicado que no van a subir la oferta porque la actual es "tremendamente atractiva" y ha hablado de las ventajas que tendrían los accionistas de unirse como socios a BBVA: "Tras la fusión, el beneficio por acción sería más de un 25 % superior que aquel que obtendrían los accionistas en un Sabadell en solitario".

No va a dimitir y la relación con el Gobierno es "muy buena"

El diario El País también ha publicado una entrevista con el presidente del BBVA en la que ha asegurado que la opa no significa "recortar empleos" y ha advertido que no esperen a una segunda opa, algo que es "improbable". También ha afirmado que no va a dimitir aunque la operación no salga adelante y ha calificado de "fracaso" que esto sucediera.

En todas las entrevistas ha destacado que la relación con el Gobierno es "muy buena", "fluida" y que la imposición de una condición adicional no va a cambiar la situación. Ahora, los accionistas del Sabadell tienen hasta el 7 de octubre para aceptar o no la opa del BBVA.

De quien ha preferido no hablar es sobre el president de la Generalitat, Salvador Illa, porque son "conversaciones que deben quedar en el ámbito de lo privado" y ha dicho que se siente "respaldado" porque la Comisión Europea "considera que no cabe que en una concentración bancaria haya una autorización por parte del Gobierno o que se introduzcan condiciones".