Polémicas palabras de Garamendi sobre la reducción de jornada: "¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a provocar polémica con sus declaraciones. En esta ocasión ha vinculado la reducción de la jornada laboral con la cultura del esfuerzo y ha arremetido contra la ministra de Trabajo y vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por la reforma del registro de la jornada.

Concretamente, en una conferencia pronunciada en el Forbes Spain Economic Summit, el líder de la Patronal se preguntaba "¿tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37 horas y media a la semana? No.Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber que pierdes, que ganas...".

En este mismo evento Garamendi subrayó que es el Congreso el que ha dicho 'no' al proyecto de ley de reducción de jornada laboral y, sin citarla expresamente, expresó su sospecha de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa ahora la reforma del registro de la jornada laboral porque "se enrabieta" tras este revés parlamentario.

Yolanda Díaz carga contra Garamendi

La respuesta de la titular de Trabajo no se ha hecho esperar. Díaz ha acusado a Garamendi de machismo y de no ser la "mayoría social" del país.

Durante la inauguración de las obras de remodelación de las sedes de CCOO y UGT en Ferrol, la vicepresidenta Segunda ha cargado directamente sobre el líder de los empresarios: "Quiero decirle claramente que no hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral. El señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha querido responder a las palabras de Garamendi defendiendo la "ambición" del Gobierno para conseguir sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

"No estamos tan lejos de esas 37 horas y media. La media en España está en torno a 38,2, 38,3 horas", ha explicado.

La CEOE reclama seguridad jurídica

El presidente de CEOE también ha reclamado seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad empresarial, ya que "en la economía hay muchas normas que la ciudadanía no sabe interpretar, si a eso le sumamos las medidas 'anti-empresa', se debilita toda nuestra confianza".

Garamendi ha denunciado también la "gran subida" de la Seguridad Social y advirtió de que muchos de los trabajadores y autónomos "no saben ver ni la retención, ni cuánto ganan realmente, ni cuánto cuestan al empresario", por lo que se mostró partidario de "pagar en bruto a los trabajadores para que cada uno supiese lo que gana, incluidos los impuestos".

Por último ha señalado que "el diálogo social por parte del Ministerio de Trabajo cada día es menor" y eso provoca un aumento de la desconfianza de los trabajadores. "Siempre se pone a la empresa como mala, como el enemigo, y esto es uno de los problemas que vivimos los empresarios, la falta de seguridad jurídica".