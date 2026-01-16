La polémica propuesta que una joven hace a los jubilados: "Si cobráis una pensión y no la necesitáis, renunciad a ella"

Paloma Martín, responsable de Lideremos Madrid, y el economista Javier Díaz-Giménez han protagonizado un duro enfrentamiento en el programa laSexta Xplica acerca de las pensiones. La joven ha criticado la situación que atraviesan los jóvenes a nivel laboral, económico, de vivienda... Y ha hecho una propuesta a los 'boomers' un tanto polémica: "Si cobráis una pensión contributiva o de viudedad y no la necesitáis porque tenéis patrimonio renunciad a ella", ha sentenciado.

Esto ha provocado la estupefacción de todos los presentes, que han mostrado su rechazo y se han posicionado en su contra. Javier Ruiz, por ejemplo, se ha reído y ha hecho gestos de incredulidad, mientras que otros han optado por decir frases como "no, no" o "venga ya". Paloma ha explicado que la situación no va "de abuelos contra nietos", sino de "pasado contra futuro" y les ha pedido ayuda porque "el pacto social está roto".

Paloma ha comenzado su intervención visiblemente molesta porque los jóvenes tengan que sentirse "culpables" cada vez que alguien de una generación anterior justifica cuánto se esforzó. "Nadie lo está poniendo en duda", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado que así lo que hacen es volcar parte de su culpabilidad en los jóvenes.

Antes, con un sueldo vivía una familia, ahora con dos no llegamos a final de mes

Según Martín, la clave está en que en la época de sus abuelos y sus padres, la gente que menos se esforzaba "también podía tener un coche, una casa y una familia. Esto a día de hoy, no pasa", ha lamentado. Ha puesto el foco en que los salarios llevan 25 años estancados si se compara con lo que ha subido el coste de la vida. "Antes, con un sueldo vivía una familia, ahora con dos no llegamos a final de mes", ha indicado.

Otro momento de tensión se ha vivido cuando ha agradecido lo que hicieron las generaciones anteriores para dejar "un mejor país" a las futuras, algo que, a su juicio, "no ha salido bien, seamos realistas". En ese momento, los presentes se han mostrado contrarios a esta opinión y Javier Ruiz ha exclamado: "¿Cómo que no ha salido bien?" y ha lamentado que no exista "un túnel del tiempo" para que vea "cómo era España hace 20 o 50 años". "Que te lo cuenten los mayores que lo han vivido", ha espetado.

Tras esto, Paloma ha criticado a quienes tienen más de un piso en propiedad y en lugar de ponerlo en alquiler a su precio real, lo ponen más caro. "Empezad a bajar los alquileres", ha exigido. Asimismo, ha pedido que se vote "por todos" porque si no las cosas no van a funcionar. También ha asegurado que el Estado del Bienestar está "completamente roto" y que la deuda del país es un 100% del PIB, "y si tenemos en cuenta los pasivos de las pensiones, un 600%".

Cuándo se aprueba la subida de las pensiones

El Consejo de Ministros anunció el pasado 23 de diciembre que las pensiones contributivas subirán un 2,7%, las mínimas un 7,07% y las no contributivas más de un 11%, siempre y cuando la votación en el pleno del Congreso del real decreto-ley ómnibus salga adelante.

Esta votación se celebrará el próximo 27 de enero. Junts está en duda por sus reticencias a la moratoria de la prohibición de desahucios, mientras que el PP ya dijo que su voto estaba en el aire porque el Ejecutivo hace "la trampa" al mezclar la revalorización de las pensiones con otros asuntos. Cabe recordar que el año pasado el real decreto-ley no salió adelante en la primera votación por estos mismos motivos.