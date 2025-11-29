Planas dice que se investiga el origen del brote de peste porcina y que se trabaja para limitar "al máximo" su impacto económico

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido ante los medios de comunicación a raíz de los últimos casos de peste porcina africana detectados en Collserola (Barcelona) para explicar que se está investigando el origen del virus y que se ha establecido un perímetro de 20 kilómetros -donde han aparecido los jabalíes afectados- en los que se están concentrando los esfuerzos para limpiar los posibles casos y evitar su propagación.

Asimismo, ha explicado que se está trabajando para limitar "al máximo" el impacto económico que esta situación sanitaria pueda tener sobre el sector porcino español, el primer productor de la Unión Europea y el tercero del mundo por detrás de China y Estados Unidos.

El ministro ha contado que la prioridad desde el punto de vista sanitario está centrada en un perímetro de 20 kilómetros donde deben "concentrar los esfuerzos para limpiar los posibles casos que pudiera haber y evitar su propagación".

El abastecimiento está asegurado

Además, ha pedido "prudencia" y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, no sólo a la población, asegurando que el virus no se puede contagiar a humanos, sino también al sector, explicando que el abastecimiento está asegurado.

También ha anunciado que este lunes se reunirá con el sector productor para hablar de estas cuestiones y que el miércoles habrá otra reunión de la Red de Alerta Sanitaria con presencia de todas las comunidades autónomas para llevar a cabo una actualización de los datos actuales.

Hallan muertos cuatro jabalíes más en Collserola

Cuatro jabalíes han sido hallados muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que esta semana se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote, han informado a EFE fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha llevado al Departamento a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta.

Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona. Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de Agentes Rurales, Mossos y policía local.