El plan de Trabajo contra el calor: sanciones de hasta 980.000 euros y más vigilancia para cumplir las normas

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha desplegado ya su campaña de verano para luchar contra los riesgos laborales derivados de la exposición a las altas temperaturas, para lo que remitirá en estas fechas más de 112.000 cartas a empresas de los sectores más afectados para exigir el cumplimiento de la normativa vigente que, en casos de graves vulneraciones, puede suponer la imposición de sanciones de incluso más de 980.000 euros.

La presentación de la campaña de este verano tuvo lugar este miércoles por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien explicó que el plan tiene como primer punto la vigilancia del cumplimiento normativo en la prevención de los riesgos laborales, "que no es un plan más" y que se está potenciando de forma importante.

En concreto, comentó que el primer año, en 2021, se llevaron a cabo por parte de la Inspección de Trabajo 704 actuaciones y en 2024 alcanzaron las 11.500. Las infracciones pasaron de 57 a 275 en ese período y los requerimientos de 401 a 4.175. "Vigilamos y protegemos más y mejor", proclamó.

Campo, construcción y hostelería, de los sectores más afectados

Estas actuaciones seguirán centrándose este año en el sector del campo y la construcción, como otros ejercicios pero se incorporarán otros, según anunció Díaz la pasada semana, como el comercio, los mercadillos ambulantes y la hostelería.

En paralelo, junto al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Díaz adelantó que se va a realizar una campaña de sensibilización y de información, remitiendo al menos 112.000 comunicaciones a empresas de los sectores mencionados.

Sanciones para las empresas

En este punto, la directora general de la Inspección de Trabajo, Cristina Fernández, afirmó que en estas comunicaciones se recordará a las empresas "las obligaciones que tienen de gestionar adecuadamente estos riesgos" derivados del calor. En casos de incumplimientos, esta responsable de la Inspección advirtió de que las sanciones graves pueden oscilar entre los 2.451 y los 49.180 euros y, en infracciones muy graves la multa podría ascender incluso a más de 980.000 euros.

En casos extremos, la vicepresidenta segunda recordó que tras la DANA se aprobó una normativa por la que se otorgan cuatro días de permisos retribuidos a los trabajadores cuando las condiciones climatológicas los pueden poner en riesgo. Si el episodio supera ese umbral de tiempo, señaló que se encuentran disponibles los ERTE para empresas cuya actividad se vea seriamente afectada.

Contratación irregular

Pero el plan de la Inspección no solo abordará las condiciones climatológicas, sino que pondrá el foco en perseguir la contratación irregular, especialmente con personas de origen extranjero. "Somos muy conscientes de lo que pasa en verano. Entre junio y septiembre intensificaremos la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social, así como el empleo de personas extranjeras en sectores con una importante actividad estival", avisó.

En este apartado se pondrá el foco, como otros años, en la agricultura, la hostelería y el comercio. De hecho, detalló que en la hostelería y el comercio se centrarán en eventos y en turismo, incluyendo horarios nocturnos y festivos y también, "si fuera menester, reforzar con la Fuerza Pública".

Casi 2.500 millones de trabajadores, expuestos al calor extremo

Díaz señaló que "queremos prevenir y no tener que reparar", que para eso es para lo que se deben diseñar las políticas públicas. Igualmente, indicó que "no exageramos nada" cuando se dice que este plan es "cada vez más importante en nuestro país, porque aunque haya quien lo niegue, el cambio climático existe" y "no somos un país más", sino que España está entre los más afectados.

En su intervención, Díaz destacó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó de que 2.410 millones de trabajadores están expuestos anualmente al calor excesivo, el 70% de la fuerza laboral en el mundo, un 34,7% más que hace dos décadas. También deploró que haya 18.970 muertes laborales al año por calor excesivo.

"La emergencia climática sí mata y nuestra tarea es prevenir lo que estamos viendo", repuso la vicepresidenta segunda, quien avisó de que, durante las olas de calor, el riesgo de lesiones laborales se incrementa en un 17,4%.