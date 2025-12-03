El Plan España Auto 2030: las medidas del Gobierno para blindar el coche eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante la presentación del Plan España Auto 2030 que el Gobierno va a destinar casi 1.300 millones de euros en 2026 para impulsar el uso del coche eléctrico en España. El objetivo fundamental es que el peso de España -segundo fabricante europeo y noveno a nivel mundial- se siga manteniendo cuando solo se produzcan coches eléctricos.

Una idea apoyada por el presidente de Anfac, Josep María Recasens, que ha manifestado que con estas ayudas no solo se defiende el trabajo logrado en 40 años, también "salir a competir con determinación, valentía y coraje" para "ganar, generar más empleo, más valor y más tecnología".

Así las cosas, tras nueve meses de trabajo, se han propuesto 25 medidas relativas a la oferta, la demanda, la competitividad, la economía circular o la infraestructura de recarga. Todos ellos giran en torno a tres ideas fundamentales: el impacto económico, la sostenibilidad y la autonomía estratégica.

Distintas líneas de ayudas

En su discurso, el presidente del Gobierno ha enumerado cuáles van a ser algunas de estas ayudas:

Plan Auto+: dotado de 400 millones de euros y dirigido a la demanda para ayudas directas a la compra. Estos fondos serán gestionados por el Gobierno central y no por las comunidades autónomas, a diferencia del plan Moves.

dotado de 400 millones de euros y dirigido a la demanda para ayudas directas a la compra. Estos fondos serán gestionados por el Gobierno central y no por las comunidades autónomas, a diferencia del plan Moves. Moves Corredores: plan en materia de infraestructuras dotado de 300 euros para instalar puntos de recarga en aquellas carreteras donde todavía no hay o no hay un número mínimo acorde a la demanda. En este sentido, el Plan España Auto 2030 contempla la creación de un Plan Nacional de despliegue de infraestructura de recarga coordinado entre las autonomías y los agentes del sistema.

plan en materia de infraestructuras dotado de 300 euros para instalar puntos de recarga en aquellas carreteras donde todavía no hay o no hay un número mínimo acorde a la demanda. En este sentido, el Plan España Auto 2030 contempla la creación de un Plan Nacional de despliegue de infraestructura de recarga coordinado entre las autonomías y los agentes del sistema. Perte VEC: 580 millones de euros más para innovación, porque si no se invierte en este ámbito, "España no podrá competir con gigantes mercados", en palabras de Sánchez. Según el presidente, hay que pasar del 'Made in Spain' al 'Made by Spain' "como una seña de calidad distintiva vinculada a nuestro país y nuestros territorios"

580 millones de euros más para innovación, porque si no se invierte en este ámbito, "España no podrá competir con gigantes mercados", en palabras de Sánchez. Según el presidente, hay que pasar del 'Made in Spain' al 'Made by Spain' "como una seña de calidad distintiva vinculada a nuestro país y nuestros territorios" Plan Innovemos: para impulsar la I+D+i colaborativa, para vehículos de nueva generación y movilidad avanzada.

para impulsar la I+D+i colaborativa, para vehículos de nueva generación y movilidad avanzada. Creación de un fondo único de subvenciones: para evitar que los compradores se queden en lista de espera porque se agotan los fondos de sus comunidades.

Así las cosas, es que el total de modelos eléctricos producidos en nuestro país pase del 12% de 2012 al 95% en 2035, lo que en ventas supondría pasar de un 10% a un 100% en ese mismo período. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen ha señalado que es un "plan vivo" que con los años irá trabajándose.

Otras medidas

El presidente del Gobierno, además, ha enumerado otras medidas que se incluyen en el Plan España Auto 2030: