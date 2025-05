Los pensionistas que cobrarán más de 6.500 euros en junio con la paga extra de verano

El mes de junio es sinónimo de buenas noticias para aquellos trabajadores que reciben pagas extra. Puede ser el caso de los pensionistas, que también pueden cobrarlas, algunos de estos beneficiarios podrán recibir un pellizco de hasta 6.500 euros para comenzar el verano.

No obstante, no todos los pensionistas cobran la paga adicional, existen algunas pensiones que están excluidas de este derecho como las relacionadas con una incapacidad permanente que deriva de un accidente laboral, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, según informa la Seguridad Social en su revista oficial. Esto no significa que los perceptores de estos pagos cobren menos, sino que los reciben de manera prorrateada en los siguientes meses.

Hasta dos pagas extra posibles

Por otro lado, la legislación también abre la posibilidad de que aquellas personas que procedan de dos regímenes distintos de la Seguridad Social (habitualmente el Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) reciban dos pensiones al mismo tiempo y, por lo tanto, en el mes de junio puedan cobrar dos pagas extra. Las pensiones pueden ser de jubilación, pero también incapacidad permanente, orfandad, viudedad o una combinación de dos de ellas.

De esta manera, un ciudadano podría combinar en el mes de junio los pagos de dos pensiones que reciba más sus correspondientes pagas extra, lo que podría suponer un total bastante significativo.

Un máximo de 3.175,04 euros mensuales

La Seguridad Social establece como cuantía máxima de una pensión 3.175,04 euros mensuales, 44.450,56 euros anuales. No obstante, en el caso de que se reciban dos pagos, el monto se multiplicaría por dos, hasta los 6.350,08 euros de tope. Además, existe una figura que puede superar ese tope. Se trata del complemento para reducir la brecha de género, que según la normativa "no se tiene en cuenta en la aplicación del límite máximo de las pensiones".

Su cuantía es de 30,40 euros mensuales por cada hijo o hija, con un límite de cuatro veces el importe hasta los 121,6 euros. Esta ayuda cuenta también con pagas extra, por lo que en el mes de junio se doblaría hasta 243,20 euros. Finalmente, si se suma un esta cantidad al límite establecido, la pensión máxima que puede percibir una persona es de 6.593,28 euros.