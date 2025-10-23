Pedro Sánchez: "Hoy pediré a los líderes europeos más ambición ante un problema que afecta a toda Europa: la vivienda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que planteará en el Consejo Europeo una serie de medidas para afrontar la que ha calificado como una "emergencia habitacional que vive toda Europa". Según ha explicado, es la primera vez que el máximo órgano político de la Unión abordará de forma específica la crisis de la vivienda, un tema que, ha recordado, formaba parte de los compromisos alcanzados en el acuerdo de investidura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el apoyo de la delegación socialdemócrata.

El presidente ha publicado un vídeo en sus redes sociales el siguiente mensaje:

Hoy pediré a los líderes europeos más ambición ante un problema que afecta a toda Europa: la vivienda. Con más medidas para frenar la especulación, gestionar las zonas tensionadas y un paquete de financiación para impulsar más vivienda pública, sostenible y asequible

Y en el vídeo, Sánchez subraya:

Es la primera vez que en el Consejo Europeo se va a hablar de la emergencia habitacional que vive toda Europa, no solamente España

En este sentido, el jefe del Ejecutivo defendió que el problema del acceso a la vivienda ya no puede considerarse una cuestión nacional, sino un reto compartido por todos los países miembros.

Las tres líneas de actuación

Sánchez adelantó que España propondrá tres líneas de actuación concretas. En primer lugar, reclamará que la Unión Europea articule medidas legales para frenar la compra de viviendas con fines no residenciales, una práctica que, según el Gobierno, está contribuyendo al encarecimiento del mercado inmobiliario en muchas ciudades. En segundo término, el presidente pedirá instrumentos comunes para que los Estados puedan intervenir en las zonas tensionadas, donde el precio del alquiler se dispara "como consecuencia de la presión del turismo".

Finalmente, el mandatario español planteará la creación de un fondo europeo específico para la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de ampliar la oferta asequible en todo el continente. "Queremos que Europa también actúe, que nos dé palancas para responder a este desafío", insistió.

Sánchez defendió que la vivienda debe convertirse en un pilar central de la agenda social europea, al igual que el empleo o la sanidad:

Estamos hablando de un problema europeo, de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes; es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán… cualquier ciudadano europeo

El presidente concluyó su intervención señalando que, si Europa aspira a ser un proyecto al servicio de sus ciudadanos, debe garantizar el derecho a una vivienda digna.