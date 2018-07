Pearson llega a un acuerdo con el grupo japonés 'Nikkei' para vender 'Financial Times'

La compañía editora británica Pearson ha anunciado que ha completado la venta del periódico económico "Financial Times" al diario japonés Nikkei Inc por 1.200 millones de euros.

El grupo japonés Nikkei ha llegado a un acuerdo con Pearson para comprar Financial Times Group por 844 millones de libras en efectivo (1.194 millones de euros), según confirmó la compañía británica, que espera cerrar la operación a lo largo del cuarto trimestre de 2015.

"Estoy extremadamente orgulloso de formar equipo con Financial Times, una de las más prestigiosas organizaciones informativas en el mundo", destacó Tsuneo Kita, presidente y consejero delegado de Nikkei.

Financial Times Group incluye el periódico 'Financial Times', así como 'FT.com', 'How to Spend It', 'FT Labs', 'FTChinese', 'the Confidentials' y 'Financial Publishing', incluyendo 'The Banker', 'Investors Chronicle', 'MandateWire', 'Money-Media' y 'Medley Global Advisors', entre otras publicaciones.

Sin embargo, la editorial británica precisó que el acuerdo con Nikkei no incluye la propiedad de FT Group en One Southwark Bridge, así como tampoco el 50% que Pearson controla en The Economist Group.

"Pearson ha sido orgulloso propietario de FT durante casi 60 años, pero hemos alcanzado un punto de inflexión en los medios, impulsado por la explosión móvil y social", declaró John Fallon, consejero delegado de Pearson.

"En el nuevo entorno, la mejor manera de garantizar el éxito periodístico y comercial de FT es que sea parte de una compañía global de información digital", añadió Fallon.

Por su parte, la editorial británica, que este viernes presentará sus cuentas trimestrales, pretende concentrarse a partir de ahora "al 100%" en su estrategia global en el negocio educativo, donde aprecia oportunidades de crecimiento.

De este modo, el grupo japonés Nikkei se ha impuesto finalmente al alemán Axel Springer, al que el propio diario 'Financial Times' señalaba como pretendiente mejor colocado en las negociaciones momentos antes de conocerse el desenlace de las conversaciones.

Paralelamente al anuncio de Pearson, Axel Springer había emitido un comunicado en el que confirmaba que "no adquirirá Financial Times Group".