Las palabras de Montero en 2018 sobre la condonación de la deuda: “No se puede sustituir el debate”

En el año 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda dirigido entonces por Cristóbal Montoro, realizó una propuesta de condonación de deuda para las comunidades autónomas. María Jesús Montero, en ese entonces consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía cargó contra ella al considerar que buscaba evitar el debate sobre la financiación de las CCAA.

"El señor Montoro no puede pretender que, vía reestructuración de deuda o condonación, se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez, para que quede constancia, porque no vamos a compartirlo..., por mucho que se beneficiara o no a Andalucía. El debate es insustituible, porque estamos hablando de los próximos diez años en materia de financiación", fueron las palabras literales de Montero

Rechazo del PP

La ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda fue consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía entre los años 2013 y 2018, durante el gobierno de Susana Díaz. Tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez la llamó a participar en el nuevo ejecutivo socialista.

Los gobiernos autonómicos presididos por el PP mostraron su rechazo este lunes a la propuesta del Ejecutivo para condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades. Incluso Andalucía, que sería la más beneficiada, calificó la medida de "oferta trampa" y de "traje a medida" para favorecer a Cataluña en perjuicio del resto de regiones. Posteriormente, los consejeros de estas CCAA abandonaron la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles en un gesto simbólico de rechazo.

El rechazo a la quita de deuda fue respaldado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien adelantó que los presidentes autonómicos de su partido votarían en contra de la condonación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía previsto plantear este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La ministra de Hacienda ha respondido al desplante y ha asegurado que la decisión de los consejeros "responde a la cobardía" de no enfrentar a Génova y sus directrices "partidistas", marcadas por el "no a todo".

Aun así, Montero se ha mostrado segura de que las comunidades del PP acabarán suscribiendo el convenio para la quita, pese que alguna como Baleares ya ha anunciado que renunciará a la condonación. "Podríamos apostar lo que ustedes quisieran a que las comunidades del Partido Popular van a suscribir el convenio, porque en realidad les beneficia", ha augurado la titular de Hacienda.