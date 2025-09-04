Óscar Puente avisa de que habrá dos años más de incidencias en trenes: "Me temo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que la red ferroviaria española afrontará al menos dos años más de incidencias debido a la convivencia entre trenes recién estrenados, que pueden presentar fallos propios de sus primeras fases de uso, y otros modelos que ya han quedado obsoletos.

En su comparecencia, a petición propia, en el Congreso de los Diputados, Puente ha reconocido que la situación es compleja: "Quiero ser muy cauto porque yo me las prometía muy felices con el tren Avril y luego no ha sido tanto. Me temo que los dos siguientes años vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida".

El ministro se ha referido en particular a la reciente avería de los trenes Avril de Talgo, los primeros de larga distancia incorporados en más de 15 años. Durante una revisión rutinaria se detectaron fisuras en los bogies de los trenes que circulaban por la línea Madrid-Barcelona, lo que obligó a retirarlos de la circulación.

Incidencias recientes y obsolescencia

El aviso de Puente llega tras la caída en los sistemas informáticos de Adif que provocó paradas puntuales y retrasos en corredores clave, como el sur de alta velocidad (Madrid-Ciudad Real-Sevilla) y el noroeste (Madrid-Valladolid-Galicia).

El ministro ha subrayado que en estos años de transición convivirán las “averías de juventud” de los nuevos modelos con las fallas propias de trenes de más de dos décadas de servicio.

Renovación y nuevas compras

Para superar este bache, Puente ha anunciado un plan de adquisición periódica de material rodante. Esta misma semana ha viajado a Düsseldorf (Alemania) para mantener contactos con fabricantes europeos.

Además, los 500 trenes encargados el año pasado, los primeros de cercanías llegarán a comienzos del próximo año, con un ritmo de entrega de unos dos por semana. Sin embargo, considera insuficiente ese volumen y adelantó que Renfe necesitará más unidades.

"Estamos trabajando en un plan de adquisición periódico de material rodante. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece el mercado de los fabricantes en Europa", ha subrayado.