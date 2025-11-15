Oposiciones Adif: casi 17.000 candidatos compiten por una de las 1.048 plazas ofertadas

Un total de 16.762 personas se examinarán este fin de semana en las pruebas selectivas de la Oferta De Empleo Público (OEP) 2025 puesta en marcha por Adif y Adif Alta Velocidad y que se lanzó en julio, con la que se incorporarán 1.048 nuevos profesionales.

Los exámenes tendrán lugar en cuatro sedes -Barcelona, León, Madrid y Sevilla- y se desarrollarán este sábado y domingo, en turnos de mañana, mediodía y tarde.

El sábado están convocados los aspirantes a los perfiles de cuadro técnico y técnico y el domingo se examinarán los candidatos para las categorías profesionales de personal operativo, que representa más del 66% (11.203 candidatos) de los aspirantes.

Más de 30 perfiles profesionales, en ámbitos muy diversos

Esta Oferta de Empleo Público se enmarca en el Plan Plurianual de Empleo, con el que Adif y Adif AV incorporarán en el período 2021-2025 a más de 6.000 profesionales, que tomarán el relevo del 50% de la plantilla, en la mayor oferta de empleo de su historia.

Del total de plazas ofertadas en esta convocatoria, 764, lo que supone el 73% del total, corresponden a personal operativo. En la categoría de técnico se ofertan 68 plazas (6% del total) y en la de cuadro técnico, un total de 216 vacantes (21% del total).

La convocatoria incluye más de 30 perfiles profesionales, en ámbitos muy diversos. En lo que se refiere al personal operativo, engloba montadores eléctricos de instalaciones, ayudantes ferroviarios, oficiales de telecomunicaciones, delineantes, administrativos o maquinistas, entre otros. Las categorías de técnico y cuadro técnico comprenden perfiles en los ámbitos jurídico, económico, diversas ingenierías, arquitectura, etc.

Plan de formación

"Adif y Adif AV abordan este proceso de incorporación de talento en un contexto de transformación de una movilidad más sostenible, multimodal e inteligente, que lideran en torno al ferrocarril. Y lo hacen como primer inversor en infraestructuras del país, con un ritmo de actividad sin precedentes: en 2024 ejecutaron cerca de 4.500 millones de euros", puso en valor el administrador público.

Los nuevos profesionales que se incorporan a Adif y Adif AV acceden a opciones de formación, que se prolonga a lo largo de su trayectoria y que, en este contexto de transformación, es clave para la consecución de los objetivos del Plan Estratégico 2030 y el liderazgo en materia de movilidad.

El plan de acogida para técnicos y cuadros técnicos incluye formación por parte de directivos y expertos en distintas áreas de actividad, visitas a instalaciones y un programa de formación técnica relacionada con su perfil profesional. La formación técnica para el personal operativo, por su parte, se adapta a las especialidades para la obtención de habilitaciones en las áreas de Circulación y Mantenimiento.