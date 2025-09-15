Nueva jornada de caos en el aeropuerto: la huelga de vigilantes de seguridad provoca colas de hasta una hora

Los pasajeros del aeropuerto de Barajas afrontan esperas de hasta 60 minutos a primera hora de esta mañana para pasar por los controles de seguridad, en el segundo día de huelga convocada por un grupo de vigilantes de seguridad de la empresa Trablisa.

Aena ya ha avisado a través de su cuenta de X de que "los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados". La gestora de los aeropuertos españoles lamenta las "molestias" y asegura que está "trabajando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las compañías aéreas y los agentes handling para minimizar en lo posible la afección".

En una nota remitida este lunes, la Asociación Española de Consumidores exige que se agoten las vías de negociación para desconvocar la huelga y que no se siga perjudicando a los consumidores, que ayer ya tuvieron que sufrir retrasos de más de hora y media en los controles y algunos incluso perdieron los vuelos.

La Asociación también ha querido agradecer a las aerolíneas la capacidad de reubicación de los pasajeros y los cambios de horarios que están haciendo, y ha recordado que también a ellas les perjudica esta situación.