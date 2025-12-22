Nueva convocatoria del Gobierno de empleo para la Administración General del Estado: 17.986 plazas públicas

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de 17.986 plazas para distintos cuerpos de la Administración General del Estado en la modalidad de turno libre y promoción interna. El objetivo es promover un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo".

Concretamente, las plazas son para cinco cuerpos: administrativos y técnicos auxiliares de informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración Civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

Cuántas plazas hay para cada cuerpo

Para cada uno de ellos hay las siguientes plazas disponibles:

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado: 1.700 plazas de turno libre (156 para discapacidad) y 720 para promoción interna

1.700 plazas de turno libre (156 para discapacidad) y 720 para promoción interna Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado : 2.512 plazas de turno libre (250 para discapacidad) y 6.178 de promoción interna

: 2.512 plazas de turno libre (250 para discapacidad) y 6.178 de promoción interna Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado : 1.030 plazas de turno libre (186 para discapacidad) y 340 de promoción interna

: 1.030 plazas de turno libre (186 para discapacidad) y 340 de promoción interna C uerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado: 1.356 plazas de turno libre (255 para discapacidad) y 2.950 para promoción interna

1.356 plazas de turno libre (255 para discapacidad) y 2.950 para promoción interna Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración General del Estado: 680 plazas de turno libre y 520 de promoción interna

Plazos para presentar la solicitud, documentación, requisitos...

Las personas interesadas disponen de 20 días hábiles a contar desde el 23 de diciembre. Para ello deben rellenar y presentar la solicitud de admisión 790. Todas las notificaciones se notificarán a través del Punto de Acceso General, en Carpeta Ciudadana, con previo aviso al correo electrónico.

Quienes quieran opositar al subgrupo C2 tienen que poseer el título de Educación Secundaria. Por su parte, para el subgrupo C1 será necesario el título de Bachiller o Técnico. Quien opte al subgrupo A2 se requiere el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.