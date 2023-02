Nueva ayuda de 200 euros: ¿puedo pedirla si cobro también una pensión?

Dentro del plan del Gobierno para paliar los efectos de la crisis, que tendrá un gasto de 10.000 millones de euros, tendrá como una de las medidas principales el cheque de 200 euros para las familias más vulnerables. Estas son aquellas unidades familiares con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y que no superen un patrimonio de 75.000 euros.

El Gobierno estima que esta medida movilizará 1300 millones de euros y de ella se beneficiarán seis millones de personas en España. Podrá solicitarse del 15 de febrero al 31 de marzo de 2023 en la página web de la Agencia Tributaria.

¿Pueden pedirla los pensionistas?

El cheque se abonará en forma de transferencia bancaria en un pago único. La duda es si los pensionistas tienen derecho a esta ayuda. Según el decreto publicado por el BOE, esta ayuda no la pueden solicitar las personas que estén recibiendo otras prestaciones del estado como pensionistas o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, incluso si sus ingresos están por debajo de los 27.000 euros.

El motivo es que los pensionistas ya se han beneficiado de la revalorización de las pensiones de 8'5% para las contributivas y del 15% para las no contributivas. Una medida que no entienden estos colectivos ya que con la revalorización, las pensiones no contributivas van de los 121,15 a los 484,61 euros mientras que el 60% de las contributivas son inferiores al salario mínimo interprofesional.