Novedad sobre la operación Campamento: Vivienda avanza que "antes de que termine este año se demolerá el edificio"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha estado en Más de Uno donde ha repasado los principales desafíos a los que se enfrenta su cartera, de ciertos planes que ya se están poniendo en marcha y de la defensa de su gestión.

👉Isabel Rodríguez apunta al "mercado" como responsable del problema de la vivienda y dice "tener claro" lo que no hay que hacer

👉Titulares de Isabel Rodríguez: el problema de la vivienda, los presupuestos y su "me salió del alma" sobre el jurado de Begoña

Carlos Martín

Madrid |

ministra de Vivienda, operación campamento

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha adelantado en los micrófonos de Más de Uno que "antes de que acabe el año se demolerá el edificio" de la Operación Campamento (Madrid), aunque no ha querido entrar en "más casuísticas". En definitiva, sobre las "grandes operaciones" que han quedado lastradas, ha expresado que en el caso de ir y remar "todos juntos" es muy probable que "las obras terminen antes".

Por otra parte, la ministra ha negado que en España no se esté construyendo, de hecho, ha aseverado que nuestro país es el de la Unión Europea que "más construcción para vivienda tiene en marcha" y que, por tanto, España lidera "la construcción de vivienda en Europa".

Del mismo modo, Rodríguez ha destacado que están llevando a cabo las promociones de viviendas en colaboración con otras administraciones y con el sector privado, quienes para ella son "muy importantes". Igualmente, ha reivindicado que están siendo capaces de construir edificios desde que se coloca "la primera piedra", hasta que se entregan las llaves "en mano"en un año.

No obstante, ha señalado uno de los principales retos a los que se enfrenta el Gobierno a la hora de construir vivienda, el de las licencias de obras. Puesto que cada una de ellas depende de cada ayuntamiento y algunas pueden llegar a tardar en expedirse entre 18 y 20 meses, algo que desde su punto de vista: "Tenemos que arreglar". Sin embargo, ha subrayado que eso no depende de ella.

